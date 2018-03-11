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Вы забьёте нам сколько сможете, а мы нисколько не смогли. "Ахмат" упустил свои моменты и разгромно проиграл ЦСКА
От встречи «Ахмата» и ЦСКА приходилось ожидать «низового» результата и тягучей игры в обилием борьбы, но огромные потери лишили оборону грозненцев надёжности, чем «армейцы» умело воспользовались, хотя создали не больше моментов, чем соперник. Rusfootball.info – об одном из самых безумных таймов чемпионата и чуть-чуть о более спокойном втором.
Нет трём центральным!
И для ЦСКА, и для «Ахмата» схема с тремя центральными защитниками является базовой, но потери чеченской команды повлекли к отказу от этого модуля с обеих сторон. Понятное дело, что без Анхеля, Родолфо и Семёнова Галактионову в защиту ставить было некого (Роберто Манчини понимает). Но, в отличие от Манчини, Галактионову вообще пришлось ставить в центр защиты полузащитника Швеца. Притом Антон хавбек скорее конструктивного плана, чем разрушающего.
Гончаренко, видимо, сделал скидку на проблемы соперника, потому Вернблум расположился не в тройке центральных защитников, а впереди, вместе с Мусой и Витиньо. И ставка на многочисленное нападение сыграла незамедлительно.
Погрузив арену в тишину
Уже на 6 минуте гости открыли счёт, предварительно поиздевавшись над соперниками. Раскатывать такие стеночки, неспешно обрабатывать мячи перед ударом с 8 метров – это натуральное издевательство, которое возможно только над командой, потерявшей всех своих защитников. Витиньо, Вернблум и Головин сделали всё шикарно, причём это была не первая опасная атака «армейцев».
Зрители на «Ахмат-Арене» приуныли. Хотя они и не веселились изначально. Атмосфера матча удивила сразу и здорово отличалась от той, к которой мы привыкли в Грозном. Болельщиков было совсем немного, в микрофон никто не кричал, внутри арены стояла тишина. Лишь с появлением на экране Рамзана Кадырова и включения в работу диктора стадиона публика расшевелилась.
Исправить немедленно!
К чести «Ахмата», команда довольно быстро пришла в себя. Уж не знаю, давал ли Галактионов изначальную установку искать счастья в атаке, понимая проблемы в обороне, или же собирался сыграть поосторожнее, но необходимость отыгрываться диктовала своё течение матча.
Тем более что ЦСКА, давно привыкший играть в 3 центральных, тоже чувствовал себя некомфортно. Группа атаки гостей играла ярко, но с торможением и прессингом соперника не справлялась, как и центр полузащиты без Вернблума. Грозненцы как-то необыкновенно легко входили в штрафную, и если бы Митришев был расторопнее и расчётливее, сравняли бы счёт очень быстро.
Игра радовала глаз, как и поле на контрасте с ростовским. Однако покрытие всё же было не идеальным: новая зелёная травка ещё не прижилась, так что порой мешала футболистам. Но на ней всё же можно было (и неплохо) играть в пас.
Мы оба впадаем в безумие
Почти каждая атака ЦСКА проходила на пространстве и грозила хозяевам неприятности, но парни Галактионова оказались не из пугливых и всё равно шли вперёд. Защита ЦСКА всё время держалась на грани, потому постоянно была вынуждена выносить мячи на угловые. «Ахмат» подал огромное количество стандартов, после одного из которых Акинфееву пришлось ногой в падении выбивать мяч с ленточки. В трансляции показалось, что Игорь скорее успел, но эпизод настолько сложен, что и система видеоповторов вряд ли бы помогла. Только система определения гола и никак иначе.
Впрочем, на следующем стандарте игроки «Ахмата» оказались перед Акинфеевым вчетвером. Роши, возможно, бил с пониманием, что его удар ничего особо не значит – всё равно линейный сейчас поднимет флажок. А он взял и не поднял! Одисе позволил голкиперу ЦСКА совершить суперсэйв, а пока игроки «Ахмата» пытались понять, что происходило в последние 2 минуты и как они умудрились не забить, ЦСКА безжалостно провёл контратаку. Сколь интересно и мощно «Ахмат» играл в нападении, столь же беспомощен он был против быстрых выпадов гостей. Витиньо мог станцевать самбу прежде чем пробить, и всё равно бы ему никто не помешал.
Открытый футбол продолжается
От вывески «Ахмат» – ЦСКА никак не ждёшь интересного футбола, не говоря уж о большом количестве голов. Но кадровые проблемы хозяев и быстрый гол вскрыли игру так, что засушить её не мог даже ЦСКА. «Армейцы» продолжали очень опасно контратаковать и забили бы 3 гол, если бы Дзагоев попал в пустой угол после очередной блестяще разыгранной комбинации.
«Ахмат» продолжал идти вперёд. Чем-чем, а безнадёгой от команды не веяло. Она штамповала угловые, пыталась найти Балая навесом, вскрывала оборону тонкими передачами Олега Иванова, но забить никак не могла. Лишь минуте к 40 болельщики приуныли, футболисты подустали – фортуна в 1 тайме явно задолжала грозненцам.
Время засухи
На 2 тайм команды вышли без изменений в составе, но о том, что они произойдут совсем скоро, игроки ЦСКА уже знали. Возможно, Гончаренко хотел активно начать тайм и забить ещё, прежде чем начинать «сушить» игру. Так или иначе, через 5 минут после возобновления игры Витиньо сменил Алексей Березуцкий.
В итоге неорганизованности и остроты у ворот ЦСКА стало гораздо меньше, как это часто бывает после безумных первых таймов даже без изменений в составе. Игра пошла по более размеренному и предсказуемому сценарию, в котором, правда, нашёлся один странный ход.
«Ахмат» – лидер чемпионата по голам с угловых, но у своих ворот он сыграл просто безобразно. Сергею Игнашевичу даже не пришлось ни с кем бороться – Роши бросил его и просто наблюдал, как защитник кладёт мяч в девятку. Чем-то это напомнило гол Сергея в Самаре, где ему даже не пришлось прыгать. Не боятся ветерана, а зря.
С 0:3 «Ахмат» отыграться, конечно, не мог, хоть на поле и появился специалист по получению тачек за голы в ворота больших команд Аблай Мбенг. Кадровые потери «Ахмата» сыграли решающую роль в исходе. К тому же, как это часто бывает, в открытом футболе победила более классная команда, которая сегодня оказалась ещё и более везучей. Хотя Ахмеду Мусе, не забившему и сегодня, удачи не перепало.
"Ахмат": Гудиев, Уциев, Плиев, Швец, Мохаммади, Роши, Иванов, Исмаэл, Митришев (Бериша, 79), Балай, Лео (Мбенг, 67).
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий, Вернблум, Набабкин, Щенников, Натхо (Бистрович, 82), Головин, Дзагоев (Кучаев, 66), Муса, Витиньо (А. Березуцкий, 54).
Предупреждения: Уциев, 52, А. Березуцкий, 62, Щенников, 71.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Нет трём центральным!
И для ЦСКА, и для «Ахмата» схема с тремя центральными защитниками является базовой, но потери чеченской команды повлекли к отказу от этого модуля с обеих сторон. Понятное дело, что без Анхеля, Родолфо и Семёнова Галактионову в защиту ставить было некого (Роберто Манчини понимает). Но, в отличие от Манчини, Галактионову вообще пришлось ставить в центр защиты полузащитника Швеца. Притом Антон хавбек скорее конструктивного плана, чем разрушающего.
Гончаренко, видимо, сделал скидку на проблемы соперника, потому Вернблум расположился не в тройке центральных защитников, а впереди, вместе с Мусой и Витиньо. И ставка на многочисленное нападение сыграла незамедлительно.
Погрузив арену в тишину
Уже на 6 минуте гости открыли счёт, предварительно поиздевавшись над соперниками. Раскатывать такие стеночки, неспешно обрабатывать мячи перед ударом с 8 метров – это натуральное издевательство, которое возможно только над командой, потерявшей всех своих защитников. Витиньо, Вернблум и Головин сделали всё шикарно, причём это была не первая опасная атака «армейцев».
Зрители на «Ахмат-Арене» приуныли. Хотя они и не веселились изначально. Атмосфера матча удивила сразу и здорово отличалась от той, к которой мы привыкли в Грозном. Болельщиков было совсем немного, в микрофон никто не кричал, внутри арены стояла тишина. Лишь с появлением на экране Рамзана Кадырова и включения в работу диктора стадиона публика расшевелилась.
Исправить немедленно!
К чести «Ахмата», команда довольно быстро пришла в себя. Уж не знаю, давал ли Галактионов изначальную установку искать счастья в атаке, понимая проблемы в обороне, или же собирался сыграть поосторожнее, но необходимость отыгрываться диктовала своё течение матча.
Тем более что ЦСКА, давно привыкший играть в 3 центральных, тоже чувствовал себя некомфортно. Группа атаки гостей играла ярко, но с торможением и прессингом соперника не справлялась, как и центр полузащиты без Вернблума. Грозненцы как-то необыкновенно легко входили в штрафную, и если бы Митришев был расторопнее и расчётливее, сравняли бы счёт очень быстро.
Игра радовала глаз, как и поле на контрасте с ростовским. Однако покрытие всё же было не идеальным: новая зелёная травка ещё не прижилась, так что порой мешала футболистам. Но на ней всё же можно было (и неплохо) играть в пас.
Мы оба впадаем в безумие
Почти каждая атака ЦСКА проходила на пространстве и грозила хозяевам неприятности, но парни Галактионова оказались не из пугливых и всё равно шли вперёд. Защита ЦСКА всё время держалась на грани, потому постоянно была вынуждена выносить мячи на угловые. «Ахмат» подал огромное количество стандартов, после одного из которых Акинфееву пришлось ногой в падении выбивать мяч с ленточки. В трансляции показалось, что Игорь скорее успел, но эпизод настолько сложен, что и система видеоповторов вряд ли бы помогла. Только система определения гола и никак иначе.
Впрочем, на следующем стандарте игроки «Ахмата» оказались перед Акинфеевым вчетвером. Роши, возможно, бил с пониманием, что его удар ничего особо не значит – всё равно линейный сейчас поднимет флажок. А он взял и не поднял! Одисе позволил голкиперу ЦСКА совершить суперсэйв, а пока игроки «Ахмата» пытались понять, что происходило в последние 2 минуты и как они умудрились не забить, ЦСКА безжалостно провёл контратаку. Сколь интересно и мощно «Ахмат» играл в нападении, столь же беспомощен он был против быстрых выпадов гостей. Витиньо мог станцевать самбу прежде чем пробить, и всё равно бы ему никто не помешал.
Открытый футбол продолжается
От вывески «Ахмат» – ЦСКА никак не ждёшь интересного футбола, не говоря уж о большом количестве голов. Но кадровые проблемы хозяев и быстрый гол вскрыли игру так, что засушить её не мог даже ЦСКА. «Армейцы» продолжали очень опасно контратаковать и забили бы 3 гол, если бы Дзагоев попал в пустой угол после очередной блестяще разыгранной комбинации.
«Ахмат» продолжал идти вперёд. Чем-чем, а безнадёгой от команды не веяло. Она штамповала угловые, пыталась найти Балая навесом, вскрывала оборону тонкими передачами Олега Иванова, но забить никак не могла. Лишь минуте к 40 болельщики приуныли, футболисты подустали – фортуна в 1 тайме явно задолжала грозненцам.
Время засухи
На 2 тайм команды вышли без изменений в составе, но о том, что они произойдут совсем скоро, игроки ЦСКА уже знали. Возможно, Гончаренко хотел активно начать тайм и забить ещё, прежде чем начинать «сушить» игру. Так или иначе, через 5 минут после возобновления игры Витиньо сменил Алексей Березуцкий.
В итоге неорганизованности и остроты у ворот ЦСКА стало гораздо меньше, как это часто бывает после безумных первых таймов даже без изменений в составе. Игра пошла по более размеренному и предсказуемому сценарию, в котором, правда, нашёлся один странный ход.
«Ахмат» – лидер чемпионата по голам с угловых, но у своих ворот он сыграл просто безобразно. Сергею Игнашевичу даже не пришлось ни с кем бороться – Роши бросил его и просто наблюдал, как защитник кладёт мяч в девятку. Чем-то это напомнило гол Сергея в Самаре, где ему даже не пришлось прыгать. Не боятся ветерана, а зря.
С 0:3 «Ахмат» отыграться, конечно, не мог, хоть на поле и появился специалист по получению тачек за голы в ворота больших команд Аблай Мбенг. Кадровые потери «Ахмата» сыграли решающую роль в исходе. К тому же, как это часто бывает, в открытом футболе победила более классная команда, которая сегодня оказалась ещё и более везучей. Хотя Ахмеду Мусе, не забившему и сегодня, удачи не перепало.
Чемпионат России
22 тур
"Ахмат" – ЦСКА 0:3
Голы: Головин, 6, Витиньо, 28, Игнашевич, 68.
22 тур
"Ахмат" – ЦСКА 0:3
Голы: Головин, 6, Витиньо, 28, Игнашевич, 68.
"Ахмат": Гудиев, Уциев, Плиев, Швец, Мохаммади, Роши, Иванов, Исмаэл, Митришев (Бериша, 79), Балай, Лео (Мбенг, 67).
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий, Вернблум, Набабкин, Щенников, Натхо (Бистрович, 82), Головин, Дзагоев (Кучаев, 66), Муса, Витиньо (А. Березуцкий, 54).
Предупреждения: Уциев, 52, А. Березуцкий, 62, Щенников, 71.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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