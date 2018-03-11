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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Гол Фернандо на 90-й минуте принес "Спартаку" победу над "СКА-Хабаровск"
"Спартак" в 22-м туре чемпионата России на своем поле сумел дожать "СКА-Хабаровск".
Чемпионат России
22 тур
"Спартак" – "СКА-Хабаровск" 1:0
Гол: Фернандо, 90
Нереализованный пенальти: Промес, 31
"Спартак": Селихов, Ещенко, Д. Комбаров, Кутепов, Максимович, Глушаков, Зобнин (Самедов, 59), Фернандо, Ханни (Мельгарехо, 59), Промес (Роша, 80), Адриано.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Димидко, Тубич, Карпов, Баляйкин (Махатадзе, 74), Никифоров, Самсонов (Карасев, 46), Макаров, Кабутов, Канунников, Секульски (Маркович, 46)
Предупреждения: Промес, 28, Самсонов, 35, Фернандо, 90
Чемпионат России
22 тур
"Спартак" – "СКА-Хабаровск" 1:0
Гол: Фернандо, 90
Нереализованный пенальти: Промес, 31
"Спартак": Селихов, Ещенко, Д. Комбаров, Кутепов, Максимович, Глушаков, Зобнин (Самедов, 59), Фернандо, Ханни (Мельгарехо, 59), Промес (Роша, 80), Адриано.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Димидко, Тубич, Карпов, Баляйкин (Махатадзе, 74), Никифоров, Самсонов (Карасев, 46), Макаров, Кабутов, Канунников, Секульски (Маркович, 46)
Предупреждения: Промес, 28, Самсонов, 35, Фернандо, 90
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