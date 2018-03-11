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Гол Фернандо на 90-й минуте принес "Спартаку" победу над "СКА-Хабаровск"

"Спартак" в 22-м туре чемпионата России на своем поле сумел дожать "СКА-Хабаровск".

Чемпионат России

22 тур

"Спартак" – "СКА-Хабаровск" 1:0

Гол: Фернандо, 90

Нереализованный пенальти: Промес, 31

"Спартак": Селихов, Ещенко, Д. Комбаров, Кутепов, Максимович, Глушаков, Зобнин (Самедов, 59), Фернандо, Ханни (Мельгарехо, 59), Промес (Роша, 80), Адриано.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Димидко, Тубич, Карпов, Баляйкин (Махатадзе, 74), Никифоров, Самсонов (Карасев, 46), Макаров, Кабутов, Канунников, Секульски (Маркович, 46)

Предупреждения: Промес, 28, Самсонов, 35, Фернандо, 90
Сегодня, 20:59
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104
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№104 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 21:46) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Михалыч 70
Пид.ор.ас в московской области живёт!

Таких из кб здесь тоже хватает, так что не спорю


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№103 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 21:41) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я думаю, что СКА вообще нужно техническое засчитать- за невыход на поле))) С очередной Победой, Спартачи!!!
Регистрация: 29.08.2010 [жалоба]
№102 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 21:41) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Правдоруб
Нужно учитывать, что питерский Левников свистел в пользу Спартака, посадив хабаровчан на свисток, давая штрафные при любом прикосновении.. Такой левак был в первом тайме на Андриано (нырнувшим) и такой же придуманный в конце матча, ставший результативным. Глушаков на 10 минуте прямой ногой срубил игрока и ему даже желтой не дал. Вот так же другие питерские (почему-то любящие Федуна), будут свистеть на матче кабинетных с "Рубином" и сомнений нет в том, что это будет вновь Безбородов (удаляя игроков парами, как с "Ростовом") или Лапочкин, подарившие Спартаку в прошлом сезоне не заслуженные очки. Когда есть опасность Лукойловским потерять очки, назначают вот таких свистунов по заявкам.

БОЛЬНОЙ ТЫ ЧЕЛОВЕК ,ЕСЛИ ТАКОЕ ВИДЕЛ И ПИШЕШЬ ЧУШЬ.
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№101 Написал: ZeArt83 (Сегодня, 21:40) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Миша Люберцы
Цитата: ZeArt83
Свиная отрышка отскочила joy

Чумазая куета, мы 40 ударов за матч нанесли , а вы сколько сегодня 2 или 3 и ни одного в створ... ни одного.! Вы бл. из 11 матчей последних игр- выиграли 1 и один договорняк с Тосной ... Смотри чучела на турнирную таблицу где мы и где вы чумазые ... на 5 месте...

Да что-ты свин.Твой "великий клуб" вырвал победу joy
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№100 Написал: kurbath тула (Сегодня, 21:39) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
такой футбол Спартаку не нужен. Второй раз за сезон команда не готова к чемпионату.

а не пойти бы тебе на куй
Регистрация: 20.11.2015 [жалоба]
№99 Написал: nedva Russia (Сегодня, 21:37) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
!!!!!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№98 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 21:35) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Правдоруб,
правдобомж ты же блясинг замаскированный


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№97 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 21:33) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
такой футбол Спартаку не нужен. Второй раз за сезон команда не готова к чемпионату.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№96 Написал: nedva Russia (Сегодня, 21:35) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Охх! Ну никак не думал, что со СКА будет такой труднейший матч! Респект всей команде, что бились до конца. А у Промеса есть время привести себя в порядок. И всё у нас получится!!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№95 Написал: seryu Москва (Сегодня, 21:31) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: P.V.
Цитата: SPV
Цитата: Сибирячок
А у голубой устрицы инфаркт повальный?


Да и на ослоферме поголовье легло в собственный навоз joy

Пиdорасам фартануло

Сегодня в Грозном.
Регистрация: 17.03.2009 [жалоба]
№94 Написал: kurbath тула (Сегодня, 21:30) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Викторис
Это не нужно - смотри за словами

Чего не нужно??
Кому они на куй нужны то
сидят рекламу себе делают))
Регистрация: 20.11.2015 [жалоба]
№93 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 21:29) #
  • +10
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Что называется - ДОжали ...!!! На победу наиграли , кто бы что не говорил , про левый штрафной ...Фернандо вытащил нас из этого закупоренного автобуса ...39:2 по ударам , 12 :0 в створ .Такого я давно не видел ...С победой !!!
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
№92 Написал: Пчёл... (Сегодня, 21:27) #
  • +4
  •  (6)
online

Цитата: SPV
Цитата: P.V.
Пиdорасам фартануло

Да согласен, Ахмат подарил сегодня Гинеру 3 очка

это значит... минус пальчик...
Регистрация: 15.01.2017 [жалоба]
№91 Написал: Викторис (Сегодня, 21:26) #
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kurbath
Цитата: P.V.
Пиdорасам фартануло

Пидерасов сейчас в Грозном взорвать хотят)))

Это не нужно - смотри за словами
Регистрация: 8.04.2017 [жалоба]
№90 Написал: Правдоруб Казань (Сегодня, 21:26) #
  • -19
  •  (21)
Болеет за:
«Рубин»
Нужно учитывать, что питерский Левников свистел в пользу Спартака, посадив хабаровчан на свисток, давая штрафные при любом прикосновении.. Такой левак был в первом тайме на Андриано (нырнувшим) и такой же придуманный в конце матча, ставший результативным. Глушаков на 10 минуте прямой ногой срубил игрока и ему даже желтой не дал. Вот так же другие питерские (почему-то любящие Федуна), будут свистеть на матче кабинетных с "Рубином" и сомнений нет в том, что это будет вновь Безбородов (удаляя игроков парами, как с "Ростовом") или Лапочкин, подарившие Спартаку в прошлом сезоне не заслуженные очки. Когда есть опасность Лукойловским потерять очки, назначают вот таких свистунов по заявкам.
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№89 Написал: kurbath тула (Сегодня, 21:24) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P.V.
Пиdорасам фартануло

Пидерасов сейчас в Грозном взорвать хотят)))
Регистрация: 20.11.2015 [жалоба]
№88 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 21:24) #
  • +9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P.V.
Пиdорасам фартануло

Да согласен, Ахмат подарил сегодня Гинеру 3 очка
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№87 Написал: Михалыч 70 г. Москва (Сегодня, 21:24) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
P.V.,
Пид.ор.ас в московской области живёт!
Регистрация: 24.09.2008 [жалоба]
№86 Написал: seryu Москва (Сегодня, 21:24) #
  • +5
  •  (13)
online

Цитата: ZeArt83
Свиная отрышка отскочила joy

А вот помойная, не отскочила cold_sweat
Регистрация: 17.03.2009 [жалоба]
№85 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 21:22) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ЦитRUS
Вас уже пожалели, теплолюбивые свинята!

Хотели за счет мороза шансы уравнять? Халявы не будет.


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№84 Написал: Пчёл... (Сегодня, 21:22) #
  • +5
  •  (13)
online

Цитата: P.V.
Цитата: SPV
Цитата: Сибирячок
А у голубой устрицы инфаркт повальный?


Да и на ослоферме поголовье легло в собственный навоз joy

Пиdорасам фартануло

чЁ владик... опять встречались....?
Регистрация: 15.01.2017 [жалоба]
№83 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 21:22) #
  • +6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
[quote=ЦитRUS]Вас уже пожалели, теплолюбивые свинята!
[/quot
Хотели за счет мороза шансы уравнять? Халявы не будет...


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№82 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 21:20) #
  • -3
  •  (17)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: boralex
Молодцы! Остаётесь в гонке за медали.

Да что ты говоришь? А при поражении вылетели бы из числа конкурентов, да, за 8 туров до конца чемпионата? joy
Сразу видно дрезинщика.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№81 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 21:20) #
  • -21
  •  (27)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Цитата: Сибирячок
А у голубой устрицы инфаркт повальный?


Да и на ослоферме поголовье легло в собственный навоз joy

Пиdорасам фартануло


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№80 Написал: Quincy (Сегодня, 21:19) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ЦитRUS
Вас уже пожалели, теплолюбивые свинята!

а вас смотрю пердив греет,вот и барахтайтесь там,а тут ветка для команд ПЛ smile
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№79 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 21:19) #
  • +10
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ZeArt83
Свиная отрышка отскочила joy

Да нет, голубая ху..та сегодня отскочила, очко своё еле увезла...
Регистрация: 29.08.2010 [жалоба]
№78 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 21:18) #
  • -12
  •  (18)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Ахилл
Цитата: Игорь футболист
Хабаровчан искренне жаль.

Самару пожалей-скоро уже...

Вас уже пожалели, теплолюбивые свинята!
Регистрация: 30.05.2015 [жалоба]
№77 Написал: boralex саратов (Сегодня, 21:17) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Локомотив»
Молодцы! Остаётесь в гонке за медали.


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№76 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 21:17) #
  • +12
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игорь футболист
Верх несправедливости. 90 минут спокойно, не дёргаясь держать оборону, ведь оставалось всего ничего. Хабаровчан искренне жаль.


Справедливо,когда побеждает команда, стремящаяся показать болельщикам атакующий футбол!
Как сегодня играл СКА - просто непонятно, какие болельщики готовы платить за такое "зрелище"?
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№75 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:17) #
  • +13
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игорь футболист
Верх несправедливости. 90 минут спокойно, не дёргаясь держать оборону, ведь оставалось всего ничего. Хабаровчан искренне жаль.

Что же ты, отрыжка самарская якобы, не поздравила так же Амкар после Питера? мразота ты...


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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