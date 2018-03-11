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"Лион" дома переиграл "Кан"

В матче 29-го тура чемпионата Франции "Лион" дома выиграл у "Кана".

Чемпионат Франции

29 тур

"Лион" – "Кан" 1:0

Голы: Траоре, 63

"Лион": Лопеш, Рафаэл (Тете, 81), Менди, Марсело, Морель, Тусар, Ферри, Альваро, Мариано, Траоре (Корне, 74), Маолида (Депай, 66)

"Кан": Веркутр, Гильберт, Джику, Женевуа, Бесса (Ставитски, 73), Диоманде, Петерс (Базиль, 79), Беннассер, Фере, Кривелли, Родлен (Деменге, 74)

Предупреждения: Петерс, 15, Мариано, 46
Сегодня, 21:13
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