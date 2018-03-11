Ринат Билялетдинов: за ничьей в Москву мы не ехали

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Ринат Билялетдинов прокомментировал минимальное поражение своей команды от "Спартака" (0:1), передаёт корреспондент– Пока не созрели какие-то комментарии… Разочарование, что не додержали. Пропусти с пенальти, морально было бы легче, чем пропускать в конце матча. Тем более сомнительный штрафной. Я честно спросил у Димидко: он говорит близко не было фола. Исполнил Фернандо.Не удалась игра в атаке. Не совладал с давлением польский нападающий, столкнулся с такой ареной. Не получались выходы, которые намечали.– Наверное, это невозможно. Мы строили игру из своих исполнителей. Другой план в контратаке был у нас. Это уже наша утренняя кухня. Мы не позволяли быть прицельно.За ничьей мы не ехали. Надо учитывать силу наших игроков и не давать нереальные планы. Мы знали, на что игроки способны. Но перенос тренировочного процесса в игровой только кажется простым. У нас много молодёжи в составе, кто-то из ПФЛ, кто-то из ФНЛ. Сложно конкурировать.– Не знаю, с вашей подачи поинтересуюсь. Но это не очень хорошо, что у нас вратарь такие чудеса творит. Хотелось бы, чтобы чудеса творил и вратарь другой команды.