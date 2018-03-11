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Ринат Билялетдинов: за ничьей в Москву мы не ехали

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Ринат Билялетдинов прокомментировал минимальное поражение своей команды от "Спартака" (0:1), передаёт корреспондент Rusfootball.info.

– Пока не созрели какие-то комментарии… Разочарование, что не додержали. Пропусти с пенальти, морально было бы легче, чем пропускать в конце матча. Тем более сомнительный штрафной. Я честно спросил у Димидко: он говорит близко не было фола. Исполнил Фернандо.

Не удалась игра в атаке. Не совладал с давлением польский нападающий, столкнулся с такой ареной. Не получались выходы, которые намечали.

– Статистика ударов 30:0. Как такое возможно?

– Наверное, это невозможно. Мы строили игру из своих исполнителей. Другой план в контратаке был у нас. Это уже наша утренняя кухня. Мы не позволяли быть прицельно.

За ничьей мы не ехали. Надо учитывать силу наших игроков и не давать нереальные планы. Мы знали, на что игроки способны. Но перенос тренировочного процесса в игровой только кажется простым. У нас много молодёжи в составе, кто-то из ПФЛ, кто-то из ФНЛ. Сложно конкурировать.

– Довбня проводит второй выдающийся матч против "Спартака", у него какое-то особое отношение к этой команде?

– Не знаю, с вашей подачи поинтересуюсь. Но это не очень хорошо, что у нас вратарь такие чудеса творит. Хотелось бы, чтобы чудеса творил и вратарь другой команды.
Сегодня, 21:24
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№4 Написал: kurbath тула (Сегодня, 21:35) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
ага
только победа мля))
и ноль ударов по воротам
комик

га
только победа мля))
и ноль ударов по воротам
комика
Регистрация: 20.11.2015 [жалоба]
№3 Написал: And70 СССР (Сегодня, 21:32) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Викторис
Боюсь спросить за поражением ехали

За победой. Однозначно. Сразу, с первых минут игры, видно было. Из атаки не вылазили. Селихов употел мячи отбивать.
Регистрация: 24.11.2010 [жалоба]
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 21:31) #
  • +1
  •  (3)
online

Мы ехали не за ничьёй....звучит гордо....по игре это смешно....Ренат Саярович....Сказал так что бы руководители ...сказали Ай молодец....а Автобус стоял .....МОСКВА-ХАБАРОВСК....это как...или все слепые.......


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: Викторис (Сегодня, 21:29) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Боюсь спросить за поражением ехали
Регистрация: 8.04.2017 [жалоба]
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