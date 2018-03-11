Болельщица "Спартака" подарила Массимо Каррере картину (видео)

Болельщица "Спартака" после матча со "СКА-Хабаровск" в 22-м туре чемпионата России подарила главному тренеру красно-белых Массимо Каррере картину.Напомним, "Спартак" обыграл СКА со счетом 1:0. На 90-й минуте Фернандо забил гол со штрафного удара.