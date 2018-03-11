Гаджи Гаджиев: в отличие от матча «Спартака» и «СКА», было незаметно, что «Зенит» превосходит «Ростов» по потенциалу

Бывший главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев в интервью корреспондентуВладиславу Щеколдину прокомментировал результаты матчей 22 тура, высказался по претендентам на чемпионский титул, а также рассказал о своих дальнейших планах.- Это по большому счёту повторение матча в Хабаровске. Конечно, я его знаю. Тогда он точно также вытащил тот предыдущий матч, когда «Спартак» играл на выезде.- Везение сопутствовало ему как в предыдущей, так и в этой игре со «Спартаком». Но это хороший вратарь.- Это типичный матч двух команд, когда одна из них выше классом, да ещё и играет на своём поле. Это матч, когда почти вся игра проходит на одной половине поля, но более классной команде не удаётся реализовать своё территориальное преимущество в начале игры, в первом тайме. Сейчас как раз смотрю момент, который игрок уровня Премьер-лиги должен забивать, Самедов бил с правого фланга. Угол был свободный совершенно.Такой матч превращается в тяжелую, трудную игру. А насколько она была трудна – было видно по реакции Карреры и его скамейки на забитый гол. По реакции всей команды на достижение результата: они были очень счастливы, что выиграли.Команда не реализовала кучу моментов, но и Хабаровск оборонялся достойно.Хабаровск меня ничем не удивил. Потенциал «Спартака» заметно выше потенциала «СКА». И гости выбрали в принципе верное решение: они достаточно организовано оборонялись всей командой. Выходы в атаку у «СКА» не получались, поскольку «Спартак» был заметно сильнее. Но могла произойти и случайность в конце игры: тогда «Спартак» продолжал по инерции атаковать, а в защите осталось 3 человека. Был весьма неприятный момент, когда нападающий обыграл одного из спартаковцев, вышел на ударную позицию, и в принципе мог забить гол.- Если во встрече «Спартак» - СКА преимущество красно-белых было заметно, и разница в уровне мастерства была колоссальная, то в матче «Зенита» с «Ростовом» потенциал петербужцев безусловно выше ростовчан, но в самой игре этого не было видно. На поле играли две примерно равные команды. Причём у «Ростова» можно сказать что возможностей забить было даже немного больше.Было много борьбы. Поле было непростым, неровным. Трудная игра со множеством борьбы, в которой «Ростов» был ближе к голу.- Он в открытый футбол не играл. Игра заметно не отличалась от той, в которую «Ростов» играл при Бердыеве. Они играли в 3 центральных защитника. Очень аккуратно и достойно играли в обороне.- Они наиболее высокие у «Локомотива», это понятно. Шансы всех остальных примерно равные. Очень много зависит от календаря, от того, насколько они смогут добавить относительно начала сезона, от разного рода стечения обстоятельство. По своему уровню это примерно равные команды. Но при одном уровне игры команда может занимать и 4, и 7 место. Мне доводилось не раз это испытывать на своей команде, когда нет заметного превосходства над другими. Это не может случить с «Барселоной», «Сити», а с командами среднего уровня это может быть даже нормой.- Это может серьёзно отразиться в Лиге Европы, где соперники чуть повыше классом. Если они, дай Бог, пройдут Лейпциг, это может сказать. В чемпионате России это сильно не скажется. Маммана классный игрок для нашего чемпионата, но у «Зенита» есть игроки, способные эту зону закрыть. Тот же Иванович.У «Зенита» всё же главная проблема в атаке. Они мало моментов создают, не забивают. Манчини как маститый итальянец всё равно выстроит оборону достойно.- Сил меньше не стало. Энергия тренеру нужна. Причина моего ухода никаких не связана с энергетикой. Сейчас, конечно, нет. Если бы я сейчас хотел работать, я бы остался в Перми. У нас очень добрые отношения с руководством, игроками, помощниками. Будет не очень хорошо, если я ушёл оттуда и сразу принял другую команду. Этого не будет. А в будущем – может быть. Но это зависит от людей, которые руководят клубами.