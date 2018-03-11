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Гаджи Гаджиев: в отличие от матча «Спартака» и «СКА», было незаметно, что «Зенит» превосходит «Ростов» по потенциалу

Гаджи Гаджиев: в отличие от матча «Спартака» и «СКА», было незаметно, что «Зенит» превосходит «Ростов» по потенциалу Бывший главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину прокомментировал результаты матчей 22 тура, высказался по претендентам на чемпионский титул, а также рассказал о своих дальнейших планах.

- Знали ли вы ранее голкипера Довбню, что он в состоянии провести такой матч?

- Это по большому счёту повторение матча в Хабаровске. Конечно, я его знаю. Тогда он точно также вытащил тот предыдущий матч, когда «Спартак» играл на выезде.

- Всё же вас не удивляло то, что мы видели? Это фартовый вратарь?

- Везение сопутствовало ему как в предыдущей, так и в этой игре со «Спартаком». Но это хороший вратарь.

- Как оцениваете прошедший матч «Спартака» со «СКА»?

- Это типичный матч двух команд, когда одна из них выше классом, да ещё и играет на своём поле. Это матч, когда почти вся игра проходит на одной половине поля, но более классной команде не удаётся реализовать своё территориальное преимущество в начале игры, в первом тайме. Сейчас как раз смотрю момент, который игрок уровня Премьер-лиги должен забивать, Самедов бил с правого фланга. Угол был свободный совершенно.

Такой матч превращается в тяжелую, трудную игру. А насколько она была трудна – было видно по реакции Карреры и его скамейки на забитый гол. По реакции всей команды на достижение результата: они были очень счастливы, что выиграли.
Команда не реализовала кучу моментов, но и Хабаровск оборонялся достойно.

Хабаровск меня ничем не удивил. Потенциал «Спартака» заметно выше потенциала «СКА». И гости выбрали в принципе верное решение: они достаточно организовано оборонялись всей командой. Выходы в атаку у «СКА» не получались, поскольку «Спартак» был заметно сильнее. Но могла произойти и случайность в конце игры: тогда «Спартак» продолжал по инерции атаковать, а в защите осталось 3 человека. Был весьма неприятный момент, когда нападающий обыграл одного из спартаковцев, вышел на ударную позицию, и в принципе мог забить гол.

- Что скажете по встрече «Зенита» с «Ростовом»?

- Если во встрече «Спартак» - СКА преимущество красно-белых было заметно, и разница в уровне мастерства была колоссальная, то в матче «Зенита» с «Ростовом» потенциал петербужцев безусловно выше ростовчан, но в самой игре этого не было видно. На поле играли две примерно равные команды. Причём у «Ростова» можно сказать что возможностей забить было даже немного больше.
Было много борьбы. Поле было непростым, неровным. Трудная игра со множеством борьбы, в которой «Ростов» был ближе к голу.

- Насколько рискованно для Карпина играть в открытый футбол с командой «Ростов»?

- Он в открытый футбол не играл. Игра заметно не отличалась от той, в которую «Ростов» играл при Бердыеве. Они играли в 3 центральных защитника. Очень аккуратно и достойно играли в обороне.

- Как расцениваете шансы в чемпионской гонке?

- Они наиболее высокие у «Локомотива», это понятно. Шансы всех остальных примерно равные. Очень много зависит от календаря, от того, насколько они смогут добавить относительно начала сезона, от разного рода стечения обстоятельство. По своему уровню это примерно равные команды. Но при одном уровне игры команда может занимать и 4, и 7 место. Мне доводилось не раз это испытывать на своей команде, когда нет заметного превосходства над другими. Это не может случить с «Барселоной», «Сити», а с командами среднего уровня это может быть даже нормой.

- Три игрока «Зенита» получили сегодня травмы, насколько серьёзно это может отразиться на команде?

- Это может серьёзно отразиться в Лиге Европы, где соперники чуть повыше классом. Если они, дай Бог, пройдут Лейпциг, это может сказать. В чемпионате России это сильно не скажется. Маммана классный игрок для нашего чемпионата, но у «Зенита» есть игроки, способные эту зону закрыть. Тот же Иванович.

У «Зенита» всё же главная проблема в атаке. Они мало моментов создают, не забивают. Манчини как маститый итальянец всё равно выстроит оборону достойно.

- Вы недавно покинули пермский «Амкар». Вы закончили карьеру в большом футболе или у вас есть силы продолжать?

- Сил меньше не стало. Энергия тренеру нужна. Причина моего ухода никаких не связана с энергетикой. Сейчас, конечно, нет. Если бы я сейчас хотел работать, я бы остался в Перми. У нас очень добрые отношения с руководством, игроками, помощниками. Будет не очень хорошо, если я ушёл оттуда и сразу принял другую команду. Этого не будет. А в будущем – может быть. Но это зависит от людей, которые руководят клубами.
Теги: Гаджиев Зенит Спартак Амкар
Вчера, 22:08
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10
(1)
№10 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:47) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Barmaley
Посмотрел бы я на Спартак на ростовском болоте

Цитата: Сибирячок
Узнаю Плачини и Плаческу. Вы же сцуки сами даже не замечаете, как ноете и ноете...

smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№9 Написал: _SHIGA_ СССР (Вчера, 23:07) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ростов сейчас на голову сильнее в плане тренера..
Валера верим до матча со Спартаком ))


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зенито-ленинградские педрилы!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
№8 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:04) #
  • +1
  •  (3)
online

Зинаида потаскана, немыта и замусолена.. Для неё и 5 место это слишком высоко smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№7 Написал: SPV Bryansk (Вчера, 22:47) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Barmaley
Манчини делает ставку на Евролигу и это мешает в какой-то степени играть хорошо и в РФПЛ.

Какая вам ставка на ЛЕ, вы в своем уме??? Атлетико, Арсенал, Боруссия а вы Амкар с Ростовом обыграть не можете. Лейпциг не пройдете, надо реально смотреть на вещи и не летать в облаках
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№6 Написал: vertel латвия (Вчера, 22:45) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Barmaley (Сегодня, 22:34) #
Сравнил старый перец условия Зенита и Спартака. Посмотрел бы я на Спартак на ростовском болоте после игры с тем же Лейпцигом. Зенит играет в Лиге Европы и ему просто не повезло с дисквалификацией игроков. Сельдяков постарался накануне. Зато теперь обнулились карточки и можно дальше что-то планировать. Манчини делает ставку на Евролигу и это мешает в какой-то степени играть хорошо и в РФПЛ. Игроков в команде много, но все они не соответствуют уровню топ-клубов европы. Жаль Манчини. Похоже его ждет судьба Луческу. Может дело не в тренерах?
Да, всё-то правильно, только вряд ли Манчини делает ставку на ЛЕ, понимая, что там осталось много команд с игроками покруче, чем в Зените, даже в Лейпциге игроки одинаково хорошего уровня, и их средний уровень превосходит зенитовский. И конечно, не вина Манчини в такой игре команды, а игроков. А он просто не представлял себе силу российской ПЛ, как и многие на Западе, да ещё 12 команд играет с Зенитом в откровенный "автобус".
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№5 Написал: Сибирячок (Вчера, 22:45) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Barmaley
Сравнил старый перец условия Зенита и Спартака. Посмотрел бы я на Спартак на ростовском болоте после игры с тем же Лейпцигом. Зенит играет в Лиге Европы и ему просто не повезло с дисквалификацией игроков. Сельдяков постарался накануне. Зато теперь обнулились карточки и можно дальше что-то планировать. Манчини делает ставку на Евролигу и это мешает в какой-то степени играть хорошо и в РФПЛ. Игроков в команде много, но все они не соответствуют уровню топ-клубов европы. Жаль Манчини. Похоже его ждет судьба Луческу. Может дело не в тренерах?

Узнаю Плачини и Плаческу. Вы же сцуки сами даже не замечаете, как ноете и ноете...


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: Barmaley (Вчера, 22:34) #
  • -7
  •  (7)

Сравнил старый перец условия Зенита и Спартака. Посмотрел бы я на Спартак на ростовском болоте после игры с тем же Лейпцигом. Зенит играет в Лиге Европы и ему просто не повезло с дисквалификацией игроков. Сельдяков постарался накануне. Зато теперь обнулились карточки и можно дальше что-то планировать. Манчини делает ставку на Евролигу и это мешает в какой-то степени играть хорошо и в РФПЛ. Игроков в команде много, но все они не соответствуют уровню топ-клубов европы. Жаль Манчини. Похоже его ждет судьба Луческу. Может дело не в тренерах?
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: ZeArt83 (Вчера, 22:25) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Тоже мне сравнение.
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 22:16) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
в матче «Зенита» с «Ростовом» на поле играли две примерно равные команды.

smiley
Не согласен.
По ударам в створ
5 - 0 в пользу Ростова. Плюс 100000% не назначенный пеналь
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№1 Написал: мясник вовануза Москва (Вчера, 22:12) #
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
И тут болотным по губам поводили
Регистрация: 28.02.2018 [жалоба]
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