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Евгений Кафельников ушел с матча "Спартак" – "СКА-Хабаровск" из-за замены Ханни

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников ушел с матча 22-го тура чемпионата России "Спартак" – "СКА Хабаровск".

Кафельников остался недоволен решением главного тренера красно-белых Массимо Карреры заменить на 58-й минуте полузащитника Софьяна Ханни.


Теги: Спартак СКА-Хабаровск Ханни
Вчера, 22:13
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(5)
№10 Написал: nevada007 (Сегодня, 00:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мясник вовануза
Хани был лучшим его замены я тоже не понял,но Кафель Это пздц

Каррера уже рассказал, почему он заменил Ханни: нужен был игрок умеющий играть головой, поэтому вышел Мельгарехо, а тот же Промес остался для навесов и на " вдруг прорвет ".... Но с тем, что Ханни был лучшим, думаю многие согласятся!
Регистрация: 27.05.2016 [жалоба]
№9 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:06) #
  • 0
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Болеет за:
«Локомотив»
Ракетка снова обосрaлась, становится для него привычкой.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№8 Написал: _SHIGA_ СССР (Вчера, 23:00) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Мож навсегда? Хорошо бы.. Пускай болеет за енисей


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зенито-ленинградские педрилы!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
№7 Написал: Quincy (Вчера, 22:56) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
иди нах истеричка,чмошник
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№6 Написал: liasport433 (Вчера, 22:37) #
  • -1
  •  (3)

ну мы кухни то не знаем только готовое блюдо, так что истерить не стоит!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№5 Написал: Викторис (Вчера, 22:29) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Это решение тренера ему видней в сто раз. Мне Ханни понравился как двигался по полю, но тренер поменял может это решение повлияло что мы забыли это как эффект бабочки. А Кафельников поступил как последняя баба.
Регистрация: 8.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: oblom (Вчера, 22:28) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: мясник вовануза
Хани был лучшим его замены я тоже не понял,но Кафель Это пздц

Скорее всего потому что он еще не так сыгран с командой,а нужно было додавливать.
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
№3 Написал: stepanmlc (Вчера, 22:25) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
окуенная новость laughing


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№2 Написал: мясник вовануза Москва (Вчера, 22:18) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Хани был лучшим его замены я тоже не понял,но Кафель Это пздц
Регистрация: 28.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Вчера, 22:15) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Сам себя наxyй послал. Не возвращайся.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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