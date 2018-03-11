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Александр Довбня: Фернандо - красавчик. Пробил без шансов для вратаря

Вратарь ''СКА Хабаровск'' Александр Довбня поделился впечатления после поражения команды от московского ''Спартака'' в матче 22-го тура:

- Настроение не ''айс'', потому что проиграли.

Как настраиваетесь особенно на ''Спартак'?
- Никак, также, как и на все остальные матчи.

Матчи против ''Спартака'' вам особенно удаются?
- Не знаю , так получается.

Удар Фернандо невозможно было отбить, так как мяч летел в самую ''девятку''?
- Да, он хорошо попал. Если бы мог, то выручил бы как всегда.

Знали, кто будет бить пенальти?
- Я думал, что Комбаров пробьет. Мы смотрели именно как он пробивает.

Гадали в какой угол пробьет Промес?
- Предугадывал, а потом уже дальнейшие действия.

Особенно расстроились, что проиграли? Какой-то проклятый матч для ''Спартака'' - не могут забить долго, а затем все-таки забивают. Тем более, 41 удар.
- Это футбол. Так получилось. Фернандо - красавчик. Пробил без шансов для вратаря.

Rusfootball.info
Теги: СКА-Хабаровск Спартак Довбня
Вчера, 22:27
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21
(7)
№21 Написал: oksva Спб (Вчера, 23:51) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ZeArt83
Цитата: oksva
Цитата: ZeArt83
Красавчик конечно тащит свинину от позора и мнимой борьбы за чемпионство.

Ну , щеночек , обосновать можешь ? Может , о мнимой борьбе поговорим , или про судейство ? Тяв - тяв , это всё , что ты можешь ? Раз ты залез сюда , давай обсудим итоги тура , а ? Не ответишь , ты чмо . Итак . по существу игр тура ...

Я смотрю тебя гавкать научили,а не хрюкать joy

Итак , вот ты и подписался - " ЧМО " . Даю ещё шанс , про игру Спартака и Зенита - можешь поговорить - обсудить ? Ну и ...


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№20 Написал: Aurum Беловодье (Вчера, 23:38) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: ZeArt83
Цитата: Aurum
Цитата: ZeArt83
Красавчик конечно тащит свинину от позора и мнимой борьбы за чемпионство.

Привыкай. Это ваше место- мешки))))

Ну вы видимо до сих пор отвыкнуть не можете. joyИли у вас величие проснулось

Посмотри историю, даун, кто Спартак и кто мешки? Не забыл? Как вас называли при Союзе? )))) А сейчас вы просто стали бомжами, как-то так...
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№19 Написал: ZeArt83 (Вчера, 23:35) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oksva
Цитата: ZeArt83
Красавчик конечно тащит свинину от позора и мнимой борьбы за чемпионство.

Ну , щеночек , обосновать можешь ? Может , о мнимой борьбе поговорим , или про судейство ? Тяв - тяв , это всё , что ты можешь ? Раз ты залез сюда , давай обсудим итоги тура , а ? Не ответишь , ты чмо . Итак . по существу игр тура ...

Я смотрю тебя гавкать научили,а не хрюкать joy
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№18 Написал: oksva Спб (Вчера, 23:14) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ZeArt83
Красавчик конечно тащит свинину от позора и мнимой борьбы за чемпионство.

Ну , щеночек , обосновать можешь ? Может , о мнимой борьбе поговорим , или про судейство ? Тяв - тяв , это всё , что ты можешь ? Раз ты залез сюда , давай обсудим итоги тура , а ? Не ответишь , ты чмо . Итак . по существу игр тура ...


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№17 Написал: fd65 (Вчера, 23:08) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ZeArt83
Красавчик конечно тащит свинину от позора и мнимой борьбы за чемпионство.

Ты за своим болтом присматривай.. ., и привыкай к пятому месту, в лучшем случаее.....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№16 Написал: SPV Bryansk (Вчера, 23:06) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Победа эта очень важна психологически для команды , да и Локо должен дрогнуть , календарь у них тяжелый
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№15 Написал: murchelo06 Magas (Вчера, 23:06) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
какие же вы все таки мерзкие бомжи сами в дерьме , а еще лезете других чморить, нет ни какой чести у вас , даже достойно проиграть не можете, что тренер нытик , что болелы одна хрень. Собаки лают караван идет!!!
Регистрация: 9.06.2011 [жалоба]
№14 Написал: waldemar воронеж (Вчера, 23:04) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ZeArt83
Красавчик конечно тащит свинину от позора и мнимой борьбы за чемпионство.

БОМЖАРЫ НЕ НАДОЕЛО А ???ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ ВТОРЫМИ ПОСЛЕ НАС!!!!!
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№13 Написал: Manchester United (Вчера, 23:02) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«МЮ»
у Фернандо каждый гол шедевр,мастер что тут скажешь,а тебе Саша нужно не только со Спартаком кураж ловить,но и на другие команды уметь настраиваться,а то вы с конюшней сами себе автоголы привозите на первых минутах,переосмыслите это в пердиве
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№12 Написал: Блаженный Ташкент (Вчера, 22:59) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ZeArt83
Красавчик конечно тащит свинину от позора и мнимой борьбы за чемпионство.

За последние пару лет были отрезки когда тащили (=забивали важные голы, совершали ключевые действия) Промес, Глушаков, Зобнин, Адриано, Фернандо, Джикия.. Да те же Мельгарехо и Зе в определенные моменты тоже были своеобразными палочками-выручалочками.
У нас всегда кто-то тащит. Потому что Спартак при Каррере - действительно команда.
Что касается Зенита - в начале сезона тащил Кокорин (лишь благодаря ему Зенит сейчас на 5-м месте, а не на 8-м), а когда Кокорин подсдулся, то оказалось что кроме него больше и некому тащить. Нет Личностей масштаба хотя бы наших Фернандо, Джикии, Глушакова, Промеса. Привезли каких то аргентосов, которых сами же и распиарили, но которым еще расти и расти. А ну да, забыл - после того как Кокорин устал, тащить стал Лунёв, вот благодаря ему Зенит еще берет какие-то очки и пока еще на плаву в ЛЕ.
Регистрация: 18.04.2010 [жалоба]
№11 Написал: _SHIGA_ СССР (Вчера, 22:59) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Возможно лучший гол этого турнира! И самое главное будет борьба между лучшими голами Фернандо)))


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зенито-ленинградские педрилы!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
№10 Написал: ZeArt83 (Вчера, 22:53) #
  • -13
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Aurum
Цитата: ZeArt83
Красавчик конечно тащит свинину от позора и мнимой борьбы за чемпионство.

Привыкай. Это ваше место- мешки))))

Ну вы видимо до сих пор отвыкнуть не можете. joyИли у вас величие проснулось
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№9 Написал: SMK (Вчера, 22:46) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ZeArt83
Красавчик конечно тащит свинину от позора и мнимой борьбы за чемпионство.

Ахаха, гдето из жопы послышался вой. Как вам на 5-ом то?
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№8 Написал: Aurum Беловодье (Вчера, 22:44) #
  • +7
  •  (9)

Цитата: ZeArt83
Красавчик конечно тащит свинину от позора и мнимой борьбы за чемпионство.

Привыкай. Это ваше место- мешки))))
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№7 Написал: rigoletto Белгород (Вчера, 22:43) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
ZeArt83,
Смотри таблицу бомжичок


--------------------
я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009 [жалоба]
№6 Написал: SMK (Вчера, 22:41) #
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ZeArt83
Красавчик конечно тащит свинину от позора и мнимой борьбы за чемпионство.

Ахаха, гдето из жопы послышался вой. Как вам на 5 то?
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№5 Написал: vvSpartak (Вчера, 22:41) #
  • +11
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ZeArt83
Красавчик конечно тащит свинину от позора и мнимой борьбы за чемпионство.

Завистливый опущенный воняющий бомж


--------------------
Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
№4 Написал: SMK (Вчера, 22:37) #
  • +14
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ZeArt83
Красавчик конечно тащит свинину от позора и мнимой борьбы за чемпионство.

Ахаха, гдето из жопы послышался вой. Как вам на 5 то?
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: ZeArt83 (Вчера, 22:31) #
  • -21
  •  (23)
Болеет за:
«Зенит»
Красавчик конечно тащит свинину от позора и мнимой борьбы за чемпионство.
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 22:31) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: liasport433
Адекват, я даже его в спартак захотел вместо реброва, хуже бы не было!

+
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№1 Написал: liasport433 (Вчера, 22:30) #
  • +9
  •  (13)

Адекват, я даже его в спартак захотел вместо реброва, хуже бы не было!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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