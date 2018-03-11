Александр Довбня: Фернандо - красавчик. Пробил без шансов для вратаря

Вратарь ''СКА Хабаровск'' Александр Довбня поделился впечатления после поражения команды от московского ''Спартака'' в матче 22-го тура:- Настроение не ''айс'', потому что проиграли.- Никак, также, как и на все остальные матчи.- Не знаю , так получается.- Да, он хорошо попал. Если бы мог, то выручил бы как всегда.- Я думал, что Комбаров пробьет. Мы смотрели именно как он пробивает.- Предугадывал, а потом уже дальнейшие действия.- Это футбол. Так получилось. Фернандо - красавчик. Пробил без шансов для вратаря.