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"Спартак" – "СКА-Хабаровск": фоторепортаж матча

"Спартак" в 22-м туре чемпионата России на своем поле сумел дожать "СКА-Хабаровск". Представляем Вашему вниманию фоторепортаж с матча:



































Rusfootball.info
Теги: Спартак СКА-Хабаровск Фото
Вчера, 22:49
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