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Георгий Джикия: "Спартак" станет чемпионом!

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в эфире программы "После футбола" после 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (1:0) заявил, что красно-белые станут чемпионами.

"Если честно, сегодня я нервничал больше, чем когда получил травму. Все хотели победы, и мои партнеры огромные молодцы, результат игры закономерен. 27 марта еду в Рим и там пройду обследование, после которых уже будут известны окончательны сроки восстановления.

Кто станет чемпионом России-2018? "Спартак". Верим, что сможем догнать "Локомотив", - сказал Джикия.
Теги: Джикия Спартак СКА-Хабаровск
Вчера, 23:03
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13
(5)
№13 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 00:14) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Уже известно! Бандеровец Федун видно рассказал, что судейки всеми стлами и несилами снова вытащат убогий клуб.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№12 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 00:11) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Победоносный Зенит
Да все команды лучше проиграют Локо , чем ваше недокомандочка опять будет позорить нас в еврокубках

это точно


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№11 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:52) #
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  •  (6)
online

Цитата: tar-tas
Бомжи, всем сосать!

они уже сосут smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№10 Написал: Manchester United (Вчера, 23:42) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«МЮ»
подпалил пердаки пуловым любителям поскалить бивни smile
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№9 Написал: SPV Bryansk (Вчера, 23:40) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не все зависит от Спартака Жорик, надо чтобы Локо притормозил
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№8 Написал: Lols (Вчера, 23:33) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Клоун
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№7 Написал: Седой Россия (Вчера, 23:33) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Видимо какие-то сильнодействующие препараты принимает, чтобы восстановления


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:32) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
"Если честно, сегодня я нервничал больше, чем когда получил травму.

Жора, некрасиво такое напоминать, но ты орал на весь махонький стадион, когда тебе было еще и нервничать.
Будет, обязательно будет, но не в этот раз.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: oksva Спб (Вчера, 23:31) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Да все команды лучше проиграют Локо , чем ваше недокомандочка опять будет позорить нас в еврокубках.

Недокомандочка , говоришь ? Соглашусь . А команда , ей попу нюхающая сзади - как называется ?


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: tar-tas Moskwa (Вчера, 23:22) #
  • +1
  •  (9)

Бомжи, всем сосать!


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№3 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Вчера, 23:21) #
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Да все команды лучше проиграют Локо , чем ваше недокомандочка опять будет позорить нас в еврокубках.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№2 Написал: _SHIGA_ СССР (Вчера, 23:15) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
От матча к матчу.. Только всем тссс innocent


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зенито-ленинградские педрилы!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Вчера, 23:09) #
  • -7
  •  (11)

Да уже стал, прямо после матча с Хабаровском. Локо всё уже не конкурент. Ну очевидные глупости ведь иногда читают и умные люди, к чему так себя подставлять?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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