Георгий Джикия: "Спартак" станет чемпионом!

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в эфире программы "После футбола" после 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (1:0) заявил, что красно-белые станут чемпионами."Если честно, сегодня я нервничал больше, чем когда получил травму. Все хотели победы, и мои партнеры огромные молодцы, результат игры закономерен. 27 марта еду в Рим и там пройду обследование, после которых уже будут известны окончательны сроки восстановления.Кто станет чемпионом России-2018? "Спартак". Верим, что сможем догнать "Локомотив", - сказал Джикия.