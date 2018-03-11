Антонио Рюдигер может не сыграть с "Барселоной"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте сообщил, что защитник Антонио Рюдигер может пропустить ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны".В субботу немец не выходил на поле в матче против "Кристал Пэлас" из-за проблем со здоровьем.