Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Локомотив" и "Урал"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Антонио Рюдигер может не сыграть с "Барселоной"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте сообщил, что защитник Антонио Рюдигер может пропустить ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны".

В субботу немец не выходил на поле в матче против "Кристал Пэлас" из-за проблем со здоровьем.
Теги: Челси Барселона
Вчера, 23:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.