Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Локомотив" и "Урал"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Харри Кейн получил травму в матче с "Борнмутом" и был заменен в первом тайме (фото)

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн из-за повреждения вынужден был досрочно завершить матч 30 тура чемпионата Англии с "Борнмутом".

На 28-й минуте встречи форвард столкнулся с кипером "вишен" Асмиром Беговичем и получил травму лодыжки. Из-за болевых ощущений форвард "шпор" долго не поднимался с газона, а через пять минут его заменил аргентинец Эрик Ламела. Интересно, что в эпизоде с повреждением Кейн сумел отличиться, но арбитр это взятие ворот отменил.

Харри Кейн получил травму в матче с "Борнмутом" и был заменен в первом тайме (фото)
Теги: Кейн Тоттенхэм Борнмут
Сегодня, 00:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.