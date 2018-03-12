Харри Кейн получил травму в матче с "Борнмутом" и был заменен в первом тайме (фото)

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн из-за повреждения вынужден был досрочно завершить матч 30 тура чемпионата Англии с "Борнмутом".На 28-й минуте встречи форвард столкнулся с кипером "вишен" Асмиром Беговичем и получил травму лодыжки. Из-за болевых ощущений форвард "шпор" долго не поднимался с газона, а через пять минут его заменил аргентинец Эрик Ламела. Интересно, что в эпизоде с повреждением Кейн сумел отличиться, но арбитр это взятие ворот отменил.