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"Интер" и "Наполи" голов не забили

"Интер" и "Наполи" сыграли вничью в матче 28-го тура чемпионата Италии - 0:0.

Чемпионат Италии

28 тур

"Интер" – "Наполи" 0:0

"Интер": Ханданович - Шкриньяр, Д`Амброзио, Жоау Канселу, Миранда - Гальярдини, Брозович, Рафинья, (Эдер, 72), Кандрева, (Валера, 81), Перишич - Икарди.

"Наполи": Рейна - Кулибали, Мариу Руй, Хюсай, Альбиоль - Гамшик, (Зелиньски, 75), Жоржиньо, Кальехон, Аллан, (Рог, 90+1), Инсинье - Мертенс.

Предупреждения: Аллан, 17, Гальярдини, 40, Шкриньяр, 67
Теги: Интер Наполи
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