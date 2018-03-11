Квинси Промес: в следующий раз я снова выйду к точке

Нападающий "Спартака" Квинси Промес назвал победу над "СКА-Хабаровск" (1:0) в матче 22-го тура чемпионата России важной."Сегодня набрали 3 важных очка. Спасибо за поддержку настоящим людям, которые всегда готовы прикрыть меня в трудные времена. Даже лучшие игроки порой промахиваются. Я всегда готов брать ответственность и в следующий раз я снова выйду к точке", - написал Промес.