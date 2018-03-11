Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Локомотив" и "Урал"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Квинси Промес: в следующий раз я снова выйду к точке

Нападающий "Спартака" Квинси Промес назвал победу над "СКА-Хабаровск" (1:0) в матче 22-го тура чемпионата России важной.

"Сегодня набрали 3 важных очка. Спасибо за поддержку настоящим людям, которые всегда готовы прикрыть меня в трудные времена. Даже лучшие игроки порой промахиваются. Я всегда готов брать ответственность и в следующий раз я снова выйду к точке", - написал Промес.

Теги: Промес Спартак СКА-Хабаровск
Сегодня, 01:39
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 02:02) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Тебе бы тормозящего лекарства выпить, а то суеты много а толку мало.
Как начал пулять по воробьям из-за штрафной, так и другие, глядя на тебя, стали лупить куда попало.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: liasport433 (Сегодня, 02:01) #
  • 0
  •  (0)

только как и все ты зарплату получишьт за дерьмо матч, посмотрел бы я на то если бы лю на зовде в место мерса собрали запорожец, а ты бы сказал ну бывает , урод, называйте ***ом криштиану но он хоть донор не делал тату ради этого и помогает людям!в отличии от того же месси
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.