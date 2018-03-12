Бранислав Иванович: нужно сохранять позитив и смотреть вперед

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал ничью в матче 22-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:0).– Во-первых, мы желаем здоровья Эмануэлю Маммане. Надеюсь, он быстро восстановится и вернется в строй. Что касается матча, то он получился тяжелым – как и всегда на выезде против "Ростова". Тяжело, когда не забиваем.– Да, поле было не очень, и это видно любому человеку. Оно мешало, конечно, но поле одинаково для всех 22 футболистов, так что старались к нему привыкнуть, действовать по-другому. Пытались найти решение через длинные передачи. Думаю, мы могли лучше подавать стандарты, попробовать забить с их помощью, поскольку они очень важны в таких матчах. Не получилось, будем работать дальше.– Мы должны собраться и выиграть в следующем матче. Нам не хватает уверенности, мы немножко ее потеряли. Но она вернется после одной победы. Нужно сохранять позитив и смотреть вперед.