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Александр Бубнов: "Локомотиву" придется хорошо потрудиться, чтобы победить "Урал"

Известный эксперт Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 22-го тура чемпионата России "Урал" – "Локомотив".

"Прогноз: 0:1. После столь болезненного поражения в Мадриде "Локомотиву" нужно бросать все силы на чемпионат.

По игре они сильнее "Урала", хотя в гостях для победы придется хорошо потрудиться", - приводит слова Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Локомотив Урал
Сегодня, 07:28
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№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 07:56) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ЧР
порвут, как Тузик грелку...

Едвали, придется попотеть.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№1 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 07:31) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
порвут, как Тузик грелку...
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
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