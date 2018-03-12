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Мубарак Буссуфа: если не нацеливаться на выход в плей-офф ЧМ-2018, лучше вообще никуда не ездить

Полузащитник сборной Марокко Мубарак Буссуфа рассказал о задачах своей команды на ЧМ-2018. Африканцы в группе сыграют с Португалией, Испанией и Ираном.

"Нам досталась непростая группа, но мы должны на сто процентов использовать свои шансы. Команда будет готова показать свой лучший футбол. Мы будем играть с отличными командами и знаем, что нам предстоит, а там видно будет.

Если не нацеливаться как минимум на выход в плей-офф, лучше вообще никуда не ездить. Мы едем на чемпионат мира не для того чтобы просто выходить на поле, а чтобы показать, на что способны. Сделаем все возможное, чтобы выйти из группы.

Иран - непростой соперник. Иранцы выиграли отборочный турнир в своей группе, при этом почти не пропускали. А на чемпионате мира все будут предельно сконцентрированы, особенно в такой группе. Надо быть готовыми сыграть со всеми, но, разумеется, результат первой встречи в значительной степени определит дальнейшие события", – передает слова Буссуфа официальный сайт ФИФА.
Теги: Буссуфа Сборная Марокко
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