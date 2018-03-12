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Как сыграют "Локомотив" и "Урал"?
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Владимир Ильин: хотим отобрать очки у "Локомотива"

Нападающий "Урала" Владимир Ильин поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Локомотивом".

"Главное, что мы сыграем перед своими болельщиками, нам очень важна их поддержка. Думаю, мы будем в выигрыше оттого, что сыграем на своей арене.

Мотивация растет не столько из-за финала Кубка, сколько из-за того, что они сейчас идут на первом месте. Когда приезжает лидер чемпионата - в данном случае это "Локомотив" - естественно, мы хотим отобрать у него очки, и каких-то дополнительных факторов для мотивации уже не нужно, - передают слова Ильина "Известия".
Теги: Ильин Урал
Сегодня, 08:56
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7
(1)
№7 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 10:42) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
И поэтому на поле забили куй.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№6 Написал: aulex Milano (Сегодня, 10:38) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Интер»
вечером все будут веселиться.семины девочки сдуются на глазах. это прогноз


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Патриотизм-последнее прибежище подлеца (с)
Газпрём, как и Едим Россию - антинародное достояние (из рекламы)
Регистрация: 10.09.2011 [жалоба]
№5 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:31) #
  • -2
  •  (2)

i jelatelno 3))
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№4 Написал: LoKo_FaN Россия (Сегодня, 10:24) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Вот и злопыхатели подъехали)
Всегда придерживался правила: " - Каждый получает то, что заслуживает"
Надеюсь, что Локо сегодня в полной мере заслужит победу. Ибо стать чемпионом страны благодаря судьям, вызывает у меня еще большее отвращение, чем наплевательское отношение к выполняемому делу. Но, недооценки соперника, я думаю, не будет. Всем удачи, и главное без травм!
Регистрация: 2.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: _SHIGA_ СССР (Сегодня, 10:11) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
вопрос кто судит? smirk


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зенито-ленинградские педрилы!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: aulex Milano (Сегодня, 09:37) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Интер»
а девочки тоже могут костьми лечь.такой шанс!


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Патриотизм-последнее прибежище подлеца (с)
Газпрём, как и Едим Россию - антинародное достояние (из рекламы)
Регистрация: 10.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 09:37) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Давайте давайте))) сегодня вся страна за вас!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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