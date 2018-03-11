Дмитрий Назаров: если долго метить в Довбню, можно аутсайдера дожать (видео)

#fcsm #мыспартакавыувы A post shared by Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official) on Mar 11, 2018 at 3:32pm PDT

Известный артист и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров выложил ролик с песней о матче премьер-лиги со "СКА-Хабаровском".Стих Назарова, исполненный на мотив песни из фильма "Красная Шапочка"."Если долго, долго, долго.Если долго метить в Довбню.Если долго и подробноМимо цели заряжать.Аккуратно, осторожно,То, наверное, возможно,То, как надо, будет можно,Аутсайдера дожать".