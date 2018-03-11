Дмитрий Назаров: если долго метить в Довбню, можно аутсайдера дожать (видео)

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Известный артист и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров выложил ролик с песней о матче премьер-лиги со "СКА-Хабаровском".
Стих Назарова, исполненный на мотив песни из фильма "Красная Шапочка".
"Если долго, долго, долго.
Если долго метить в Довбню.
Если долго и подробно
Мимо цели заряжать.
Аккуратно, осторожно,
То, наверное, возможно,
То, как надо, будет можно,
Аутсайдера дожать".
Стих Назарова, исполненный на мотив песни из фильма "Красная Шапочка".
"Если долго, долго, долго.
Если долго метить в Довбню.
Если долго и подробно
Мимо цели заряжать.
Аккуратно, осторожно,
То, наверное, возможно,
То, как надо, будет можно,
Аутсайдера дожать".
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