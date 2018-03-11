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Дмитрий Назаров: если долго метить в Довбню, можно аутсайдера дожать (видео)

Известный артист и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров выложил ролик с песней о матче премьер-лиги со "СКА-Хабаровском".

Стих Назарова, исполненный на мотив песни из фильма "Красная Шапочка".

"Если долго, долго, долго.
Если долго метить в Довбню.
Если долго и подробно
Мимо цели заряжать.

Аккуратно, осторожно,
То, наверное, возможно,
То, как надо, будет можно,
Аутсайдера дожать".

#fcsm #мыспартакавыувы

A post shared by Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official) on

Теги: Спартак Назаров
Сегодня, 10:18
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8
(3)
№8 Написал: zzzzz (Сегодня, 11:34) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: PanoV
Цитата: stepanmlc
как всегда, оригинально, культурно и без мата

Да не всегда, не всегда)
А что это Назаров с головой ушел в футбол?
Раньше что-то такого не наблюдалось...наверное хайп ловит в инстаграмм, как модно сейчас говорить. Столько же людей налетит это лайкать и комментировать...молодец, что тут сказать)

Не понимаю, почему минусы. Вы точно подметили, человек пиарится. Но он любит Спартак. Ничего плохого в этом нет.
Регистрация: 17.03.2017 [жалоба]
№7 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 10:54) #
  • -6
  •  (8)
online

Если долго, долго, долго
После матчей дурь писать,
Аккуратно, осторожно
Можно в клинику попасть.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№6 Написал: zemlanatolij Москва (Сегодня, 10:51) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Горе-повар-алкаш в своем репертуаре!!!!
Регистрация: 28.11.2010 [жалоба]
№5 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 10:42) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: stepanmlc
как всегда, оригинально, культурно и без мата

Да не всегда, не всегда)
А что это Назаров с головой ушел в футбол?
Раньше что-то такого не наблюдалось...наверное хайп ловит в инстаграмм, как модно сейчас говорить. Столько же людей налетит это лайкать и комментировать...молодец, что тут сказать)


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 10:38) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Вот Назаров таким образом тоже показывает свою любовь к Спартаку,он же актёр,молодец.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 10:25) #
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
как всегда, оригинально, культурно и без мата smirk


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№2 Написал: _SHIGA_ СССР (Сегодня, 10:23) #
  • +4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
поменьше бы таких валидольных матчей!
с победой всех нас..
когда Фернандо забил..я так крикнул..
урааааааааааааа!!!..сосиииискааа!!!
наверное в соседних домах было слышно bowtie
эмоции держали еще часа три..
Спартак и любят все из-за эмоций.. но иногда их очеенннь многоо


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зенито-ленинградские педрилы!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: aulex Milano (Сегодня, 10:23) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Интер»
это про самедова


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Патриотизм-последнее прибежище подлеца (с)
Газпрём, как и Едим Россию - антинародное достояние (из рекламы)
Регистрация: 10.09.2011 [жалоба]
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