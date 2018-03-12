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Гаджи Гаджиев: сократить Премьер-Лигу? Для российского футбола это не выход

Бывший главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев рассказал о трудностях пермского клуба.

"Очень сложная ситуация, поэтому руководство пока не может ответить на этот вопрос. Как я понимаю, руководитель Пермского края дал гарантию, что команда доиграет сезон. Не более того. Но если не работают старые механизмы, нужно вырабатывать новые.

Вот Валерий Газзаев проведет сейчас в Госдуме совещание касательно этой проблематики. Ведь история "Амкара" не единична, а весьма показательна для низов российского футбола. Поэтому специалисты будут искать решения.

Не кажется верным сократить Премьер-Лигу, вовсе нет. Для российского футбола это не выход. Еще раз скажу: нужно найти механизмы существования", - цитирует Гаджиева "Московский комсомолец".
Теги: Гаджиев Амкар
Сегодня, 10:20
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№4 Написал: sergey3709 (Сегодня, 11:10) #
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Весь выход в том,что не надо грабить регионы,надо оставлять им свое заработаное
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№3 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 10:52) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
А почему не выход то? Нет в России качественных игроков на 16 команд. НЕТ!. И полей нет. Ведущим клубам в этих условиях гораздо полезнее чаще играть между собой, чем проводить такие, как вчера Спартак с Хабаровском...

нужно найти механизмы существования

какие, кроме получения из бюджета немерянных миллионов?
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 10:43) #
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Просто кто -то боится остаться без работы
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: aulex Milano (Сегодня, 10:27) #
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Болеет за:
«Интер»
а зачем такие команды, как СКА, в ПЛ? автобусы ставить? и Амкар не причем - пусть снизу землю роют.


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Регистрация: 10.09.2011 [жалоба]
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