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ЦСКА: Акинфеев почти научился водить автобус (фото)

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев во время задержки рейса из Грозного после матча 22-го тура РФПЛ с местным "Ахматом", учился водить автобус, передает твиттер армейцев.

Обратный рейс команды Гончаренко в Москву был задержан на несколько часов из-за проведения антитеррористических учений с участием служб около аэропорта в столице Чечни.

"Всем, кто переживал за нас в связи с задержкой вылета, сообщаем: полчаса назад команда успешно приземлилась в Москве. А время, проведенное у входа в аэропорт в Грозном, мы потратили с пользой! Например, Акинфеев почти научился водить автобус", - говорится в сообщении ЦСКА.

Теги: Акинфеев ЦСКА
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