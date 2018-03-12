ЦСКА: Акинфеев почти научился водить автобус (фото)

Всем, кто переживал за нас в связи с задержкой вылета, сообщаем: полчаса назад команда успешно приземлилась в Москве. А время, проведённое у входа в аэропорт в Грозном, мы потратили с пользой! Например, #Акинфеев почти научился водить автобус ?



Всем доброй ночи ?#АхматЦСКА pic.twitter.com/noxvIKBWAO