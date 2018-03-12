Джейми Каррагера могут уволить со Sky Sports за плевок в сторону 14-летней болельщицы "МЮ"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер оказался вовлечен в скандал после матча "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" (2:1).На видео, которое сняла пострадавшая сторона, Каррагер плюнул в сторону их машины, попав на 14-летнюю девочку, сидевшую на пассажирском сидении.По словам отца, болельщика "МЮ", который снимал видео и находился за рулем автомобиля, это был просто "подкол" – якобы они просто подразнили бывшего футболиста "Ливерпуля" счетом 2:1.Каррагер тем же вечером позвонил и принес свои извинения девочке. Кроме того, он объяснил свое поведение."Знаете, это было нечто большее, чем просто: "Эй, Джейми, 2:1!" Это повторилось два-три раза. В первый раз я уехал от них вперед, но это повторилось. Я психанул. Конечно, я не должен был так делать, но о чем думал взрослый человек, который два-три раза догонял меня с дочкой в машине, чтобы так поступить?" – заявил Каррагер.Позже он уточнил в твиттере: "Это совершенно недопустимо. Я уже извинился перед семьей этим вечером. Они догоняли меня на шоссе 3-4 раза, постоянно снимая это на видео, и я психанул. Но это не заслуживает оправданий".В Sky Sports, где работает Каррагер, назвали такое поведение неприемлемым. Бывший игрок может лишиться своей работы, стороны проведут переговоры о его будущем.