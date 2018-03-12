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Президент "ПСЖ" отправится к Неймару, чтобы убедить его остаться в клубе

Президент "ПСЖ" Нассер аль-Хелайфи вместе со спортивным директором клуба в ближайшее время намерен отправиться в Бразилию, чтобы навестить нападающего Неймара, передает Diario Sport.

Бразилец восстанавливается после операции, и руководители "ПСЖ" хотят убедить его остаться в клубе, что команда в будущем будет построена вокруг Неймара, и при формировании состава будет учитываться его мнение.

Ранее сообщалось, что Неймар разочаровался в парижском клубе и хотел бы вернуться в "Барселону".
Теги: Неймар ПСЖ
Сегодня, 12:10
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(2)
№4 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 15:35) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Неужели в контракте нет никаких санкций при его нежелании играть? Если бы я отдал 220 лямов за игрока, то при его нытье и попытках сбежать, оторвался бы на нем юридически по полной, чтобы другим было не повадно. Дико и омерзительно, когда работодатель едет на поклон уговаривать зазнавшегося работника. Уверен, не будь разлада в команде из-за Неймара - ПСЖ гораздо лучше бы противостоял Реалу в ЛЧ.
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№3 Написал: Korsar123 (Сегодня, 14:33) #
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online

Бразильский сериал напоминает... Аж слезы наворачиваются...
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
№2 Написал: nedva Russia (Сегодня, 14:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Неймара устроит только один клуб, где он будет игроком, тренером и владельцем. Ах да, ещё и владычицей морской.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:12) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Это путь в никуда.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
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