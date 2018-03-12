Президент "ПСЖ" отправится к Неймару, чтобы убедить его остаться в клубе

Президент "ПСЖ" Нассер аль-Хелайфи вместе со спортивным директором клуба в ближайшее время намерен отправиться в Бразилию, чтобы навестить нападающего Неймара, передает Diario Sport.Бразилец восстанавливается после операции, и руководители "ПСЖ" хотят убедить его остаться в клубе, что команда в будущем будет построена вокруг Неймара, и при формировании состава будет учитываться его мнение.Ранее сообщалось, что Неймар разочаровался в парижском клубе и хотел бы вернуться в "Барселону".