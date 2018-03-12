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Воспитанник "Локомотива" был сбит автомобилем в Китае

Бывший футболист "Калуги" и московской "Ники", воспитанник "Локомотива" Владимир Герасимов был сбит автомобилем в Китае в ночь с 8 на 9 марта.

Как сообщает официальный сайт клуба "Металлург", где он также играл, водитель скрылся с места происшествия, не вызвав скорой. Когда к Герасимову подоспела помощь, было уже поздно.

В настоящее время решается вопрос о транспортировке тела в Россию.
Сегодня, 13:39
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№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 13:58) #
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Болеет за:
ЦСКА
scream pensive Царствие небесное и соболезнование родным
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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