Воспитанник "Локомотива" был сбит автомобилем в Китае

Бывший футболист "Калуги" и московской "Ники", воспитанник "Локомотива" Владимир Герасимов был сбит автомобилем в Китае в ночь с 8 на 9 марта.Как сообщает официальный сайт клуба "Металлург", где он также играл, водитель скрылся с места происшествия, не вызвав скорой. Когда к Герасимову подоспела помощь, было уже поздно.В настоящее время решается вопрос о транспортировке тела в Россию.