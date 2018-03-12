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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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В Швеции назвали Россию кузницей кадров для национальной команды
Глава Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон похвалил российскую премьер-лигу за подготовку игроков для сборной.
"Не буду лукавить, все шведские футболисты – Расмус Эльм, Понтус Вернблум, Андреас Гранквист – очень положительно отзываются о России. Они рассказывают про красивые города, русское гостеприимство и восхитительную природу. Все, кто играл в России, получили бесценный опыт и показывали высокий класс на международной арене.
Россия стала своеобразной кузницей кадров для сборной Швеции, и я уверен, что опыт выступления в России поможет нашей сборной лучше подготовиться к играм на чемпионате мира, вашему менталитету и попробовать понять загадочную русскую душу", – передает слова Нильссона ТАСС.
Напомним, в РФПЛ в настоящее время выступают Понтус Вернблум (ЦСКА), Андреас Гранквист и Виктор Классон ("Краснодар").
"Не буду лукавить, все шведские футболисты – Расмус Эльм, Понтус Вернблум, Андреас Гранквист – очень положительно отзываются о России. Они рассказывают про красивые города, русское гостеприимство и восхитительную природу. Все, кто играл в России, получили бесценный опыт и показывали высокий класс на международной арене.
Россия стала своеобразной кузницей кадров для сборной Швеции, и я уверен, что опыт выступления в России поможет нашей сборной лучше подготовиться к играм на чемпионате мира, вашему менталитету и попробовать понять загадочную русскую душу", – передает слова Нильссона ТАСС.
Напомним, в РФПЛ в настоящее время выступают Понтус Вернблум (ЦСКА), Андреас Гранквист и Виктор Классон ("Краснодар").
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