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В Швеции назвали Россию кузницей кадров для национальной команды

Глава Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон похвалил российскую премьер-лигу за подготовку игроков для сборной.

"Не буду лукавить, все шведские футболисты – Расмус Эльм, Понтус Вернблум, Андреас Гранквист – очень положительно отзываются о России. Они рассказывают про красивые города, русское гостеприимство и восхитительную природу. Все, кто играл в России, получили бесценный опыт и показывали высокий класс на международной арене.

Россия стала своеобразной кузницей кадров для сборной Швеции, и я уверен, что опыт выступления в России поможет нашей сборной лучше подготовиться к играм на чемпионате мира, вашему менталитету и попробовать понять загадочную русскую душу", – передает слова Нильссона ТАСС.

Напомним, в РФПЛ в настоящее время выступают Понтус Вернблум (ЦСКА), Андреас Гранквист и Виктор Классон ("Краснодар").
Сегодня, 13:43
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(3)
№7 Написал: kurbath тула (Сегодня, 15:17) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: foxship
А что тут понимать нашу душу?
Рюриковичи - шведы (норманы, варяги )

ЕГЭшник??
Регистрация: 20.11.2015 [жалоба]
№6 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 14:50) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: нетрал
Цитата: foxship
Рюриковичи - шведы (норманы, варяги )

шведов тогда вообще не было ...двоечник..

А вот тут, не разберешь... происхождение их от свеев и гётов. А те известны с первых веков. к стати, до XV века на руси их звали не шведами - свейскими немцами.
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№5 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 14:45) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: kraf
Сжег, поди, Петр

Если это был НАШ Пётр smirk
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 14:24) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: foxship
Рюриковичи - шведы (норманы, варяги )

шведов тогда вообще не было ...двоечник..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 14:08) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: foxship
А что тут понимать нашу душу?
Рюриковичи - шведы (норманы, варяги )

Разные есть версии. Казалось бы, мне, татарину все равно должно быть, но как-то ближе понимать что Рюрик - представитель княжеского рода славянского племени ободритов.
А то что в летописях понаписано во времена петровские то далеко не правда (не даром библиотеку Ивана грозного все никак найти "не могут". Сжег, поди, Петр давным-давно).
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№2 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 13:56) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
А что тут понимать нашу душу?
Рюриковичи - шведы (норманы, варяги )


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 13:45) #
  • +4
  •  (8)

Потому что шведы привыкли работать. А наши отмазываются, что чемпионат неконкурентноспособный, и играть не хотят
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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