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ФИФА осуждает поведение Ивана Саввиди на матче с АЕКом

ФИФА осуждает поведение владельца ПАОКа Ивана Саввиди,который выбежал на поле во время матча чемпионата Греции с АЕКом. Российский бизнесмен был недоволен решением судьи.

"ФИФА знает о данном инциденте. ФИФА полностью осуждает данное поведение. Так как инцидент произошел в матче национального турнира, любые дисциплинарные санкции, которые могут быть наложены, попадают под юрисдикцию соответствующих греческих органов", - говорится в заявлении ФИФА, которые опубликовал Твиттере журналист BBC Ричард Конвэй.

Р-Спорт
Теги: Саввиди
Сегодня, 13:47
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