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Сборная России назвала состав на матчи с Бразилией и Францией

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Бразилией (23 марта) и Францией (27 марта).

В списке значатся 28 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге"), Андрей Лунев ("Зенит"), Александр Селихов ("Спартак").

Защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - "Рубин"), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба - "Зенит"), Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба - "Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Константин Рауш ("Динамо"), Андрей Семенов ("Ахмат").

Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов (все - "Спартак"), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА ), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Денис Черышев ("Вильярреал"), Антон Швец ("Ахмат").

Нападающие: Антон Заболотный, Александр Кокорин (оба - "Зенит"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Федор Смолов ("Краснодар").

РФС
Теги: Сборная России
Сегодня, 14:26
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№36 Написал: imaginary (Сегодня, 15:38) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
да, Рауш себя прекрасно проявил в двух первых матчах, как раз для сборной, которая хочет занять 3 место в группе

Ещё половина из вызванных не многим хуже, к успеху идём
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№35 Написал: sergey3709 (Сегодня, 15:34) #
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online

Беленов лучше Габулова
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№34 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 15:30) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
всю жизнь опорником Глушаков был, а теперь вдруг не опорник... ну ты блин даёшь!

У нас он не был опорником, он у нас был, как Ерохин, как у вас Пашалич - центральным полузащитником. Это вы его сделали опорником. И надо сказать, позицию иногда свою он теряет и в отборе не безупречен, атаку хорошо поддерживает. Но одного его в опорке, как того же Денисова, не оставишь. Дисциплины и навыков не хватает, считаю.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№33 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 15:28) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: alexpyat
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: alexpyat
Уж лучше Тарасова с лавки позвать, чем Нойштедтера - все больше толка в обороне будет.

вообще-то Тарасов опорник, причем в последнее время очень хреновый, в Локо в запасе сидит! а Немец ЦЗ, чувствуешь разницу!? уж если предлагаешь заменить то озвучивай по позиции!

Тарасов уже выходил на поле на позиции ЦЗ, хотя бы и на замену - он конечно неоднозначный игрок, но обороняться умеет, ростом и физическими данными не обделен, опыта предостаточно

...самому-то не смешно?! Тарасов центральный защитник... пожалуй Немец получше будет!

Не говорю что Тарасов прям супер, но видали мы уже этого немца... Тара возможно будет мотивирован - в его возрасте уже не много шансов поиграть на ЧМ, а Нойштедтер на поле вообще не показал ни игры, ни мотивации. Ему изначально сборная нужна была по сути как пиар для новых контрактов
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№32 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 15:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: alexpyat
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: alexpyat
Уж лучше Тарасова с лавки позвать, чем Нойштедтера - все больше толка в обороне будет.

вообще-то Тарасов опорник, причем в последнее время очень хреновый, в Локо в запасе сидит! а Немец ЦЗ, чувствуешь разницу!? уж если предлагаешь заменить то озвучивай по позиции!

Тарасов уже выходил на поле на позиции ЦЗ, хотя бы и на замену - он конечно неоднозначный игрок, но обороняться умеет, ростом и физическими данными не обделен, опыта предостаточно

...самому-то не смешно?! Тарасов центральный защитник... пожалуй Немец получше будет!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№31 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 15:26) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: Spielhur
И смысл критиковать Саламыча? Есть кто то лучше вне списка? Есть конечно, но они в травмах и в отказе.

Денисов обматерил тренера. Кто он после этого?

...и то верно! нечего было Гарику своё говно показывать! ещё не хватало, что бы в сборной и так обескровленной разборки начались! ни к чему хорошему не приведёт!

Да не будет там разборок, по крайней мере между Денисовым и игроками - посмотри на Локо - там есть разборки? Да там Семин, а не Черчесов. Но тренер сборной мог бы и заткнуть свою тупую гордость в одно место ради домашнего чемпионата
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№30 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 15:26) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Химки»
Акинфеев- Смольников, Кутепов, Гранат, Кудряшов-Зобнин, Дзагоев, Миранчук, Ан. Миранчук, Головин- Смолов это с Бразильцами, на второй матч Игнатьева вместо Смольникова и Глушакова вместо Дзагоева, Рауша вместо Кудряшова
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№29 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 15:25) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: tfu
а вот Габулов - это вопрос риторический.. Лодыгина можно было вызывать, он хотя бы на ноль стоит.

ага, вместо одного лавочника, другого )) да еще и клоуна к тому же )))
уж если речь о вратаре, то четвертым нужно Довбню или Хомича брать! последний в отражении пенальти вообще хорош, часто отбивает, случись выйдем из группы в плей-офф и там будет серия пенальти, он бы очень пригодился.

У нас увы почему-то принято считать, что вратари должны быть только из команд первой пятерки... Уже и не припомню был ли хоть раз вызван вратарь из команд ниже по списку...
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№28 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 15:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spielhur
И смысл критиковать Саламыча? Есть кто то лучше вне списка? Есть конечно, но они в травмах и в отказе.

Денисов обматерил тренера. Кто он после этого?

...и то верно! нечего было Гарику своё говно показывать! ещё не хватало, что бы в сборной и так обескровленной разборки начались! ни к чему хорошему не приведёт!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№27 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 15:23) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Spielhur

Денисов обматерил тренера. Кто он после этого?

Уже много про это сказано, написано - это сборная, они оба профессионалы, если у них есть личные разборки - после матча да хоть убейте друг друга, но личные неприязни не должны препятствовать при выборе состава на игру. Уверен, что Денисов за счет опыта и бойцовских качеств смог бы еще на этом ЧМ дать фору всей нашей оборонительной линии. Да и мог бы положительно повлиять на игру других своей уверенностью на поле.
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№26 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 15:21) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
а связка Глушаков - Зобнин чем плоха!?

Глушак не чистый опорник, все же.. Зобнин не знаю, сколько вас смотрел, он все где-то на других позициях, дыры латает, что ли. У Вас Фернандо - опорник.

всю жизнь опорником Глушаков был, а теперь вдруг не опорник... ну ты блин даёшь!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№25 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 15:19) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
а связка Глушаков - Зобнин чем плоха!?

Глушак не чистый опорник, все же.. Зобнин не знаю, сколько вас смотрел, он все где-то на других позициях, дыры латает, что ли. У Вас Фернандо - опорник.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№24 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 15:17) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
а вот Габулов - это вопрос риторический.. Лодыгина можно было вызывать, он хотя бы на ноль стоит.

ага, вместо одного лавочника, другого )) да еще и клоуна к тому же )))
уж если речь о вратаре, то четвертым нужно Довбню или Хомича брать! последний в отражении пенальти вообще хорош, часто отбивает, случись выйдем из группы в плей-офф и там будет серия пенальти, он бы очень пригодился.
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№23 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 15:17) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
И смысл критиковать Саламыча? Есть кто то лучше вне списка? Есть конечно, но они в травмах и в отказе.

Денисов обматерил тренера. Кто он после этого?
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№22 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 15:13) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: alexpyat
Уж лучше Тарасова с лавки позвать, чем Нойштедтера - все больше толка в обороне будет.

вообще-то Тарасов опорник, причем в последнее время очень хреновый, в Локо в запасе сидит! а Немец ЦЗ, чувствуешь разницу!? уж если предлагаешь заменить то озвучивай по позиции!

Тарасов уже выходил на поле на позиции ЦЗ, хотя бы и на замену - он конечно неоднозначный игрок, но обороняться умеет, ростом и физическими данными не обделен, опыта предостаточно
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№21 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 15:12) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ржд гуд
Я чёй-то не понял, а где ЦЗ?! Что, трёх ЦЗ сборной хватит, один из которых престарелый неуклюжий Гранат?!

Джикии и Васина нет... есть кого предложить предлагай!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№20 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 15:09) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: stepanmlc
Габулов, Смольников, Ерохин, Игнатьев это пистец конечно

а Кутепов, Нойштедтер, Гранат?
Ну некого больше!
Кого вместо перечисленных предлагаешь?


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№19 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 15:09) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Bairys
Цитата: stepanmlc
Смольников

а кто будет справа играть, если не он?

Игнатьев сейчас сильнее Смольникова, да и тот же Самедов как минимум лучше!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№18 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 15:06) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: ржд гуд
Я чёй-то не понял, а где ЦЗ?! Что, трёх ЦЗ сборной хватит, один из которых престарелый неуклюжий Гранат?!


Где, где в п1зде..чёй- то не понял парень.» laughing Назови фамилий Квирквелия, Пейчинович, вон Чорлука уже здоров..а, так там их 5 штук) Гранат, Семёнов, Кутепов, Турок и Кудряшов , если что.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№17 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 15:05) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
Да и Самедов вопрос вызывает, лучше уж Шатова или Мамаева бы вызвали

...и чем они сейчас лучше Самедова!?
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№16 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 15:03) #
  • +1
  •  (1)

Задолбал... Видимо Игорь на самом деле мимо ЧМ. Упрямство - достоинство ослов.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№15 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 15:02) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
...а вот почему Стоцкого не попробовать? Он хотя бы результативными действиями отличается..в Уфе.

не позднова-то игрока которому под 30 и не имеющего серьезного опыта международных игр в сборной пробовать!? у Ерохина хоть серьезный опым игр в еврокубках есть, причем удачных! а это очень важно! а молодых и перспективных у нас в цетре и так : Головин, Зобнин, Кузяев, Миранчуки! вполне достаточно!
Цитата: PanoV
И опять нет опорной зоны. Ни одного чистого опорника.

а связка Глушаков - Зобнин чем плоха!?
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№14 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 14:57) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
Смольников

а кто будет справа играть, если не он?
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
№13 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:54) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Габулов, Смольников, Ерохин, Игнатьев это пистец конечно


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№12 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:50) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: alexpyat
Уж лучше Тарасова с лавки позвать, чем Нойштедтера - все больше толка в обороне будет.

вообще-то Тарасов опорник, причем в последнее время очень хреновый, в Локо в запасе сидит! а Немец ЦЗ, чувствуешь разницу!? уж если предлагаешь заменить то озвучивай по позиции!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№11 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:50) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: alexpyat
Габулов, Нойштедтер - что они тут делают?
Уж лучше Тарасова с лавки позвать, чем Нойштедтера - все больше толка в обороне будет. Или с молодежки подтягивать пытаться, пока есть время Ну и четверо вратарей - зачем?
Кстати, с каких пор Леха Миранчук стал нападающим?
Смотришь на оборону и за ЧМ становится грустно... То хоть надежда на Джикию была

Нойштедтер неплохо в Турции играет...
а вот Габулов - это вопрос риторический.. Лодыгина можно было вызывать, он хотя бы на ноль стоит.

Про Денисова даже спрашивать не буду, почему его нет.

Да и Самедов вопрос вызывает, лучше уж Шатова или Мамаева бы вызвали


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
№10 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 14:49) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чем Заболотный лучше Дзюбы,,,шнейдер этот гендерный,и где наши "новые русские", не обрусели совсем.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№9 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 14:47) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я чёй-то не понял, а где ЦЗ?! Что, трёх ЦЗ сборной хватит, один из которых престарелый неуклюжий Гранат?!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№8 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:47) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
этот лысый упырь с усами просто дебил. тут половину выкинуть надо пинками под зад

так предложи альтернативу!!! мол вместо этого следует этого, а вместо того вот этого! а то брякнул и в кусты...
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№7 Написал: liasport433 (Сегодня, 14:44) #
  • +2
  •  (4)
online

а где оздоев ? он же заезда теперь
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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