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Юрий Семин: на таких полях, как в Екатеринбурге, играть нельзя

Наставник "Локомотива" Юрий Семин в эфире телеканала "Наш футбол" раскритиковал состояние газона на стадионе в Екатеринбурге.

"На таких полях играть нельзя. Это разочаровывает. "Урал" ведь тоже играет в хороший комбинационный футбол. И сегодня они тоже, как и мы, не смогут показать свои лучшие качества. Сегодня будет битва, будет лотерея.

Есть положение, по которому зеленой травы на газоне должно быть не менее 70-80 процентов. В Екатеринбурге — 20 процентов. Не знаю, почему инспектор принял решение о проведении матча", - сказал Семин.
Сегодня, 17:15
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№12 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 18:14) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: DimonYA
зато в метель в белых майках можно ))

Действительно, подумать бы. Чего это в гостевом матче твой Спартак играл в домашней форме, а Локомотив в гостевой?
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№11 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 18:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Свинюшки подсуетились, чтобы Локо не выиграл.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№10 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 18:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Умному парню, по имени МАРТ...Питер тут причем....как-то поясни...или пернул, все ...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№9 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:03) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Это идеальный газон для президента Урала, ща.
Гдавное без травм и нам и игрокам Урала.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№8 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 17:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Да ладно? А чего там Иванов вякал про лучший газон в России?
Цитата: МАРТ
Мудко сказал МОНА...потому, что НУНО smirk
питерское чудо..

Ты не путай. Это он про спартаковское чемпионство говорил НАДО
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№7 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Цитата: МАРТ
Мудко сказал МОНА...потому, что НУНО smirk

Если бы Спартак поныл,перенесли бы,а остальным в холоде мерзнуть и кресты рвать привычно.Они же не избранные.

не было бы "питерского" Мудка, не было бы осень-зима smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№6 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 17:38) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
зато в метель в белых майках можно ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№5 Написал: Loko_ NN (Сегодня, 17:36) #
  • +4
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: wadmail
А говорят. что Семин не ноет.

Констатация фактов это не нытье - Семин постоянно говорит о достойных условиях проведения матчей, честном судействе (за видео-повторы выступает активно) и равных условиях и решений для всех клубов. Есть правила - пусть для всех соблюдаются одинаково. по моему логичная и прозрачная позиция, какое тут нытье можно усмотреть - непонятно.


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тыц тыц ай на нэ!
Регистрация: 9.03.2011 [жалоба]
№4 Написал: Manchester United (Сегодня, 17:31) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«МЮ»
за счет таких огородов вы и набираете очки,игры то нет,только беготня
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№3 Написал: wadmail aul (Сегодня, 17:28) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Странно. А говорят. что Семин не ноет.
Регистрация: 19.11.2007 [жалоба]
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:20) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
Мудко сказал МОНА...потому, что НУНО smirk

Если бы Спартак поныл,перенесли бы,а остальным в холоде мерзнуть и кресты рвать привычно.Они же не избранные.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:16) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Мудко сказал МОНА...потому, что НУНО smirk
питерское чудо..
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
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