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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Юрий Семин: на таких полях, как в Екатеринбурге, играть нельзя
Наставник "Локомотива" Юрий Семин в эфире телеканала "Наш футбол" раскритиковал состояние газона на стадионе в Екатеринбурге.
"На таких полях играть нельзя. Это разочаровывает. "Урал" ведь тоже играет в хороший комбинационный футбол. И сегодня они тоже, как и мы, не смогут показать свои лучшие качества. Сегодня будет битва, будет лотерея.
Есть положение, по которому зеленой травы на газоне должно быть не менее 70-80 процентов. В Екатеринбурге — 20 процентов. Не знаю, почему инспектор принял решение о проведении матча", - сказал Семин.
"На таких полях играть нельзя. Это разочаровывает. "Урал" ведь тоже играет в хороший комбинационный футбол. И сегодня они тоже, как и мы, не смогут показать свои лучшие качества. Сегодня будет битва, будет лотерея.
Есть положение, по которому зеленой травы на газоне должно быть не менее 70-80 процентов. В Екатеринбурге — 20 процентов. Не знаю, почему инспектор принял решение о проведении матча", - сказал Семин.
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