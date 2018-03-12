Юрий Семин: на таких полях, как в Екатеринбурге, играть нельзя

Наставник "Локомотива" Юрий Семин в эфире телеканала "Наш футбол" раскритиковал состояние газона на стадионе в Екатеринбурге."На таких полях играть нельзя. Это разочаровывает. "Урал" ведь тоже играет в хороший комбинационный футбол. И сегодня они тоже, как и мы, не смогут показать свои лучшие качества. Сегодня будет битва, будет лотерея.Есть положение, по которому зеленой травы на газоне должно быть не менее 70-80 процентов. В Екатеринбурге — 20 процентов. Не знаю, почему инспектор принял решение о проведении матча", - сказал Семин.