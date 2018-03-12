Футболисты "Барселоны" на тренировке поздравили Месси с рождением третьего сына (видео)

Форвард "Барселоны" Лионель Месси 10 марта в третий раз стал отцом.В связи с рождением ребенка Месси пропустил матч с "Малагой", однако принял участие уже в сегодняшней тренировке. Перед началом занятия игроки "Барселоны" поздравили Месси с рождением сына.