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Футболисты "Барселоны" на тренировке поздравили Месси с рождением третьего сына (видео)

Форвард "Барселоны" Лионель Месси 10 марта в третий раз стал отцом.

В связи с рождением ребенка Месси пропустил матч с "Малагой", однако принял участие уже в сегодняшней тренировке. Перед началом занятия игроки "Барселоны" поздравили Месси с рождением сына.

Сегодня, 17:50
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