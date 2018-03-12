Стал известен состав сборной Бразилии на матчи с Россией и Германией

Главный тренер сборной Бразилии Тите назвал список футболистов, которые будут готовиться к матчам с Россией и Германией. С Россией Бразилия встретится 23 марта на стадионе "Лужники" в Москве. Игра с Германией пройдет 27 июня на Олимпийском стадионе в Берлине.- Алиссон ("Рома", Италия), Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), Нету ("Валенсия", Испания).- Марсело ("Реал, Испания), Дани Алвес, Маркиньюс, Тиаго Силва (все - "ПСЖ"), Филипе Луис ("Атлетико", Испания), Фагнер ("Коринтианс"), Педру Жеромель ("Гремиу"), Родригу Кайю ("Сан-Паулу").- Каземиро ("Реал", Испания), Виллиан ("Челси", Англия), Фернандинью ("Манчестер Сити", Англия), Фред ("Шахтер", Украина), Андерсон Талиска ("Бешикташ", Турция), Паулинью ("Барселона", Испания), Филиппе Коутинью ("Барселона", Испания), Ренату Аугусту ("Бэйцзин Гоань", Китай).- Габриэл Жезус ("Манчестер Сити", Англия), Роберту Фирмино ("Ливерпуль"), Дуглас Коста ("Ювентус", Италия), Тайсон ("Шахтер", Украина), Виллиан Жозе ("Реал Сосьедад", Испания).