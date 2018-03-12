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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Игорь Гамула: Манчини оставил Кокорина в запасе из-за его комментария после матча с "Лейпцигом"? (5)
Стал известен состав сборной Бразилии на матчи с Россией и Германией
Главный тренер сборной Бразилии Тите назвал список футболистов, которые будут готовиться к матчам с Россией и Германией. С Россией Бразилия встретится 23 марта на стадионе "Лужники" в Москве. Игра с Германией пройдет 27 июня на Олимпийском стадионе в Берлине.
Вратари - Алиссон ("Рома", Италия), Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), Нету ("Валенсия", Испания).
Защитники - Марсело ("Реал, Испания), Дани Алвес, Маркиньюс, Тиаго Силва (все - "ПСЖ"), Филипе Луис ("Атлетико", Испания), Фагнер ("Коринтианс"), Педру Жеромель ("Гремиу"), Родригу Кайю ("Сан-Паулу").
Полузащитники - Каземиро ("Реал", Испания), Виллиан ("Челси", Англия), Фернандинью ("Манчестер Сити", Англия), Фред ("Шахтер", Украина), Андерсон Талиска ("Бешикташ", Турция), Паулинью ("Барселона", Испания), Филиппе Коутинью ("Барселона", Испания), Ренату Аугусту ("Бэйцзин Гоань", Китай).
Нападающие - Габриэл Жезус ("Манчестер Сити", Англия), Роберту Фирмино ("Ливерпуль"), Дуглас Коста ("Ювентус", Италия), Тайсон ("Шахтер", Украина), Виллиан Жозе ("Реал Сосьедад", Испания).
Вратари - Алиссон ("Рома", Италия), Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), Нету ("Валенсия", Испания).
Защитники - Марсело ("Реал, Испания), Дани Алвес, Маркиньюс, Тиаго Силва (все - "ПСЖ"), Филипе Луис ("Атлетико", Испания), Фагнер ("Коринтианс"), Педру Жеромель ("Гремиу"), Родригу Кайю ("Сан-Паулу").
Полузащитники - Каземиро ("Реал", Испания), Виллиан ("Челси", Англия), Фернандинью ("Манчестер Сити", Англия), Фред ("Шахтер", Украина), Андерсон Талиска ("Бешикташ", Турция), Паулинью ("Барселона", Испания), Филиппе Коутинью ("Барселона", Испания), Ренату Аугусту ("Бэйцзин Гоань", Китай).
Нападающие - Габриэл Жезус ("Манчестер Сити", Англия), Роберту Фирмино ("Ливерпуль"), Дуглас Коста ("Ювентус", Италия), Тайсон ("Шахтер", Украина), Виллиан Жозе ("Реал Сосьедад", Испания).
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