Роберто Манчини ответил на грубое оскорбление, послав фаната и его сестру (фото)

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини вступил в перепалку с болельщиком клуба.Пользователь под ником Zalych после ничьей с "Ростовом" опубликовал пост с надписью на итальянском "Мистер Манчини, идите на ...". Итальянский тренер ответил в комментариях фразой "Ты и твоя сестра".