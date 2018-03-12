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Роберто Манчини ответил на грубое оскорбление, послав фаната и его сестру (фото)

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини вступил в перепалку с болельщиком клуба.

Пользователь под ником Zalych после ничьей с "Ростовом" опубликовал пост с надписью на итальянском "Мистер Манчини, идите на ...". Итальянский тренер ответил в комментариях фразой "Ты и твоя сестра".

Роберто Манчини ответил на грубое оскорбление, послав фаната и его сестру (фото)
Теги: Манчини Зенит
Сегодня, 19:01
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№64 Написал: KolpinoOnTour Saint-Petersburg (Сегодня, 22:13) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Знаю лично ZALYCH'а (Игоря) , написал мне что ему уже в личку со СМИ пишут, требуют взять интервью! ахахаха)))


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14 сектор! За традиционный футбол!!!
" ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРЫ И СТОПРОЦЕНТНОЙ ОТДАЧЕ ОБЫГРЫВАТЬ МОЖНО ВСЕХ"
Регистрация: 1.03.2015 [жалоба]
№63 Написал: nogomyach Россия (Сегодня, 22:06) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Рыбак рыбака любит издалека.

Цитата: wir sind die besten
Есть Зинит, и есть гавно....завидуйте молча, твари...


И много его у Зенита?


--------------------
Колесница РФС
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
№62 Написал: Яamon (Сегодня, 22:01) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: wir sind die besten
Есть Зинит, и есть гавно....завидуйте молча, твари...

laughing
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№61 Написал: Седой Россия (Сегодня, 21:42) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Широкое бы оценил)


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№60 Написал: Кристоф (Сегодня, 21:20) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Стадо , вас то что здесь принесло?.

Дебил, а сможешь ли ты внятно объяснить как тебя постоянно заносит на спартаковские ветки?
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№59 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 21:17) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Clover
Цитата: yuri
У нас нет ни одного мозга на всех.

smile


Иногда Кот являет Истину в первой Инстанции. Ибо он сверхвечен над нами всеми (фанами Зенита).


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№58 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:03) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: maradona72
У вас его вообще нет.

и это хорошо
Пока ваш мозг вычисляет лучший ответ. Кот просто просит - что вас принесло сюда?
Мозг завис. Самый народный клуб приперся сюда. Спокойной ночи.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№57 Написал: Clover (Сегодня, 21:03) #
  • -3
  •  (5)

Цитата: yuri
У нас нет ни одного мозга на всех.

smile


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№56 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:02) #
  • +1
  •  (9)
online

Цитата: yuri
. У нас нет одного мозга на всех.

У вас его вообще нет.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№55 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:00) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Ему сюда вообще нельзя, тут бы он вздёрнулся...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№54 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:00) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: капля никотина
Сейчас наверное Манекен старательно растягивает губы перед зеркалом, стараясь вытравить акцент из небезызвестного - "Дьома сидьитье... йоптьа

Учитель, мне стыдно говорить, но ваши идиомы уже не столь актуальны как 30 лет назад.

Цитата: maradona72
Ветку не читал. Предполагаю, сбголубые защищают своего мистера.
Не будь наивным. У нас нет одного мозга на всех.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№53 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:56) #
  • -1
  •  (7)
online

Ветку не читал. Предполагаю, сбголубые защищают своего мистера.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№52 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:53) #
  • -2
  •  (10)

Цитата: trent
голубой газовый пузырь лопнул...

В твоих поросячьих глазах


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№51 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:42) #
  • -1
  •  (9)

Сейчас наверное Манекен старательно растягивает губы перед зеркалом, стараясь вытравить акцент из небезызвестного - "Дьома сидьитье... йоптьа!"
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№50 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:37) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
[quote=Clover][quote=wir sind die besten]Есть Зинит, и есть гавно..[/quote]
Что вообще-то одно и то же)))[/quote
А Кловеру (странно, почему-то возникают ассоциации с клитором) надо бы тебе твой цветок в жопу засунуть. А то распи...зделся что-то слишком много.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
№49 Написал: Clover (Сегодня, 20:33) #
  • +3
  •  (13)

Неустойку приготовили ему. дебилы голубые? smile


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№48 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:31) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
[quote=Бывалый]Замечательно, что клуП'а из Кузбасса в РФПЛ нет и никогда не будет. А требования переигровки матча за нарушения регламента - стандарт. Я даже не буду говорить о соревнованиях в Европе, в чемпионате России Зениту засчитали "технарь" за невключение в заявку молодого игрока или еще раз за лишнего (в течение 5 мин) иностранца на поле. Как это повлияло на результат тех матчей? ХЗ. А ведь именно к этому аппелирует РФС в отказе Зениту в переигровке. Очень похоже на двойные стандарты.

[quote=Ахилл]Это уже агония. Очередного бомжатского недотренера. И это хорошо.[/quote]
Захлебнешься в слюнях.

[quote=Manchester United]только длительное очищение пердивом может помочь зениту[/quote]
Вот пишешь, что болеешь за МЮ. Ну что же, уважаемый клуб. А все равно, как не маскируйся, спереди пятак торчит, а сзади хвостик крючком.
Ты свинья и я свинья
Все мы, братцы, свиньи,
Нам сегодня принесли
Целый чан ботвиньи!!!
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
№47 Написал: avnik море (Сегодня, 20:20) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sssh53
Вон у нас Президент на виду, он тоже должен молчать, когда его посылают?


Не уточните - который? Третий, четвертый, а может второй? )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№46 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 20:19) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: павел иванович
Цитата: Blessing
Здесь дело не в этом, а том, что пацан Манчини дал понять, что болелы на взводе, и что он хернёй страдае

ух ты..... ты серьёзно ,шалашовка?!...ну тогда манчини дал понять что он куй клал на ваших болел.... и ещё на их родственников...


Так-то Газпром с ЕдинойРоссией (владельцы полит-проекта зенит2007) клали на нашу страну давно. Просто Манчини в тренде и знает, что такое можно делать безнаказанно.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№45 Написал: trent (Сегодня, 20:14) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
голубой газовый пузырь лопнул...


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№44 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 20:10) #
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Это уже агония. Очередного бомжатского недотренера. И это хорошо.


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№43 Написал: Manchester United (Сегодня, 20:08) #
  • +6
  •  (18)
Болеет за:
«МЮ»
вот не удивляет что этот чмошник так ответил,нормальный человек в зенит не пойдет работать,а уж тем более не будет в оскорблениях затрагивать семью и становиться на один уровень с ним,фаната конечно не красит такое поведение,но фанат всегда прав иначе для кого вы играете?Впрочем в зените все достойны друг друга,только длительное очищение пердивом может помочь зениту
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№42 Написал: Clover (Сегодня, 20:07) #
  • +6
  •  (18)

Цитата: wir sind die besten
Есть Зинит, и есть гавно..

Что вообще-то одно и то же)))


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№41 Написал: N-52 (Сегодня, 20:07) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Boss52,
Тут надо отделять одно от другого. Манчини адекватно ответил на оскорбление. А признание своих ошибок... Это предполагает совсем иное обращение.
Регистрация: 13.08.2012 [жалоба]
№40 Написал: павел иванович (Сегодня, 20:06) #
  • +7
  •  (19)
online

Цитата: Blessing
Здесь дело не в этом, а том, что пацан Манчини дал понять, что болелы на взводе, и что он хернёй страдае

ух ты..... ты серьёзно ,шалашовка?!...ну тогда манчини дал понять что он куй клал на ваших болел.... и ещё на их родственников...
Регистрация: 4.04.2017 [жалоба]
№39 Написал: seryu Москва (Сегодня, 19:57) #
  • +3
  •  (15)

Цитата: wir sind die besten
Есть Зинит, и есть гавно....завидуйте молча, твари...


Дурилка, вам не завидуют, вам сочувствуют




Цитата: N-52
Манчини - молодец!


Он публичный человек и в первую очередь представляет команду,
ему нельзя опускаться до уровня этого неодеквата и отвечать на провокации.
Регистрация: 17.03.2009 [жалоба]
№38 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 19:55) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
Цитата: spartak-higway
Цитата: Skyline
т.е. одному пиздюку можно посылать человека в жопу

Зачем он опускается до уровня этого болельщика.Может у него и сестры то нет)))))

у каждого свои мерки. тем более как я понял писалось это через пометку чтбоы манчини увидел.т.е. целенаправленно. ну и ответил его же способом.
зы. если чо стограмом не пользуюсь

да-да, опять болельщики хамло!
Уважаемый, Вы так и не сказали, КАК не показанная красная карточка игроку Амкара, который с момента нарушения до конца матча лежал вне пределов поля, повлияла на результат матча, о чём так активно настаивал Ваш клуП во время требования переигровки матча?))) Ждём-с...
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№37 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 19:53) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
А что Манчини не подписывал "Кодекс чести"?


--------------------
Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
№36 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:50) #
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: N-52
Манчини - молодец!

Ты не прав. Дело даже не в том кто кого и куда послал. Дело в том, что игнорировать справедливые претензии болел Зенита Манчини не должен. Он конкретно вместе с Фурсенко обосрался. Факты, пожалуйста, - результат хуже, чем при Луческу и -80 млн. EUR на трансферы аргов. Непонятные аренды, ротации и остальные сумасбродства Манчини. Плюс непрекращающаяся вонь, от которой мы устали еще при Луческу. Недостаточно? Забыл. А самое главное отсутствие игры!!!
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
№35 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:49) #
  • -14
  •  (22)

Стадо , вас то что здесь принесло?. Это личные разборки. идите к своему . где всё- хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Впирет Спартак, впирет Спартак, Впирет Амебы плять.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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