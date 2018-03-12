Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Александр Тарханов: "Урал" слабо играл в середине

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в эфире канала "Наш футбол" отметил, что его команда неплохо начала матч 22-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:2).

"Первый тайм начали хорошо, создавали моменты, но начали проигрывать единоборства, пропускать контратаки. И в середине слабо играли. Подбора не было. Дали фору "Локомотиву", - сказал Тарханов.
Теги: Тарханов Урал Локомотив
Сегодня, 19:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.