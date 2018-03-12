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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Тарханов: "Урал" слабо играл в середине
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в эфире канала "Наш футбол" отметил, что его команда неплохо начала матч 22-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:2).
"Первый тайм начали хорошо, создавали моменты, но начали проигрывать единоборства, пропускать контратаки. И в середине слабо играли. Подбора не было. Дали фору "Локомотиву", - сказал Тарханов.
"Первый тайм начали хорошо, создавали моменты, но начали проигрывать единоборства, пропускать контратаки. И в середине слабо играли. Подбора не было. Дали фору "Локомотиву", - сказал Тарханов.
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