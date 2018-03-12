Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Юрий Семин: я очень доволен победой над "Уралом"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Уралом" (1:0).

"Очень доволен тем, что завоевали три очка. Доволен тем, что у команды есть характер в этих тяжелых условиях как погодных, так и в условиях такого поля. Игроки показали хороший футбол, были забить неплохие голы, отлично отыграли в обороне. Это шаг вперед.

Поле было не только против нас, но и против "Урала", поскольку уральцы очень техничные и играют в комбинационный футбол, они не получили преимуществ от домашней игры. Никто от этой встречи не получил удовольствия: ни зрители, ни лига. Никто! Но я очень доволен этой победой. Теперь нам надо восстановится, через два дня играем с "Атлетико", - сказал Семин.
Теги: Семин Локомотив Урал
Сегодня, 19:18
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(2)
№4 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 20:50) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: miktar
А почему 46 очков??? УЖЕ 49!!, м.дераторы.


Не истери, лококоник! Даже Спартаку псевдоспартаковский Русфутбол чуть не сутки начислял перемогу над Зенитом на 5-м месте. Издержки скудного бюджета жадных владельцев сайта для своих сотрудников. Причём жадность регулярно всплывает на каждом резонансном матче, когда сайт виснет нахер на десятки минут на важных моментах уже который год. Меняйте хостинг, не жоптесь.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№3 Написал: miktar (Сегодня, 20:00) #
  • 0
  •  (4)
online

А почему 46 очков??? УЖЕ 49!!, м.дераторы.


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:30) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи нам в дальнейших играх.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№1 Написал: MakSIMus (Сегодня, 19:25) #
  • -1
  •  (1)
online

Что за глюк на сайте, почему счёт 1-0, неужели после операций копировать-вставить тяжело прочитать и отредактировать
Регистрация: 14.08.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.