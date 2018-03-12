Юрий Семин: я очень доволен победой над "Уралом"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Уралом" (1:0)."Очень доволен тем, что завоевали три очка. Доволен тем, что у команды есть характер в этих тяжелых условиях как погодных, так и в условиях такого поля. Игроки показали хороший футбол, были забить неплохие голы, отлично отыграли в обороне. Это шаг вперед.Поле было не только против нас, но и против "Урала", поскольку уральцы очень техничные и играют в комбинационный футбол, они не получили преимуществ от домашней игры. Никто от этой встречи не получил удовольствия: ни зрители, ни лига. Никто! Но я очень доволен этой победой. Теперь нам надо восстановится, через два дня играем с "Атлетико", - сказал Семин.