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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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20:02
Анатолий Бышовец: вызов Габулова в сборную? Его опыт необходим в том числе и в работе с вратарями (1)
Анатолий Бышовец: вызов Габулова в сборную? Его опыт необходим в том числе и в работе с вратарями (1)
17:00
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Денисова и Дзюбы по-прежнему не хватает. Черчесов огласил заявку сборной России на ближайшие игры (2)
Анатолий Бышовец: вызов Габулова в сборную? Его опыт необходим в том числе и в работе с вратарями
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал список игроков сборной России, которые будут готовиться к предстоящим товарищеским матчам против сборной Бразилии (23 марта, Москва, 19.00 мск) и Франции (27 марта, Санкт-Петербург, 18.50 мск).
Всего в списке значатся 28 футболистов.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия), Андрей Лунев ("Зенит"), Александр Селихов ("Спартак").
Защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - "Рубин"), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба - "Зенит"), Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба - "Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Константин Рауш ("Динамо"), Андрей Семенов ("Ахмат").
Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов (все - "Спартак"), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания), Антон Швец ("Ахмат").
Нападающие: Антон Заболотный, Александр Кокорин (оба - "Зенит"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Федор Смолов ("Краснодар").
- О вратарях:
Здесь полный комплект, а основными голкиперами сборной будут Акинфеев и Лунёв. Вызов Габулова? Думаю, это вполне естественно, ведь Владимир - опытный футболист, который является частью коллектива и помогает выстраивать атмосферу внутри него. Опыт Габулова необходим в том числе и в работе с вратарями. Ну и для создания определённого настроения, безусловно. А что касается Селихова, то свой вызов он заслужил игрой, это перспективный вратарь, но на сегодняшний день, как мне кажется, за место в основе будут бороться Акинфеев и Лунёв.
- О защитниках:
В сборную были вызваны люди, находившиеся на карандаше у главного тренера и ранее имевшие опыт выступлений за национальную команду. Для Черчесова очень важно, чтобы в команде были футболисты, отвечающие его требованиям, особенно в обороне. Есть проблемы в связи с нехваткой травмированных Васина и Джикия, но в целом, в этом списке есть полный набор игроков, на которых рассчитывает Черчесов.
- О полузащитниках:
Опять же, есть последовательность в выборе игроков. Мне кажется, что здесь просматривается хорошее сочетание футболистов. Добавить кого-нибудь в среднюю зону будет тяжело, хотя, вероятно, Швец в перспективе мог бы быть игроком основы. Но на данный момент основные хавбеки сборной - Зобнин, Глушаков, Головин, Дзагоев, ну и Кузяев. Это достаточно хорошая группа универсальных футболистов, которые могут и созидать, и помогать в оборонительных действиях. Что касается Черышева, то это достаточно перспективный игрок, и учитывая его практику в "Вильярреале", думаю, для сборной это интересный футболист. Но, допускаю, что на уровне национальных команд у Дениса могут возникнуть проблемы с адаптацией.
- О нападающих:
Выбор небольшой, но вызванные в команду в целом сегодня являются лучшими в России. Возможность усиления нападения можно рассматривать и в лице Ал. Миранчука, которого можно рассматривать в качестве игрока "второй волны".
- О необходимости играть с топ-сборными в преддверии ЧМ-2018:
Думаю, игры против таких сборных, как Бразилия и Франция, очень важны в вопросе определения развития, и в таких условиях можно увидеть те недостатки, над которыми нужно будет провести работу. И в данном случае мы говорим не только об обороне, но и об атаках. В целом, думаю, самое правильное - это играть против соперников, которые могут указать тебе вектор направления развития.
Всего в списке значатся 28 футболистов.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия), Андрей Лунев ("Зенит"), Александр Селихов ("Спартак").
Защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - "Рубин"), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба - "Зенит"), Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба - "Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Константин Рауш ("Динамо"), Андрей Семенов ("Ахмат").
Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов (все - "Спартак"), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания), Антон Швец ("Ахмат").
Нападающие: Антон Заболотный, Александр Кокорин (оба - "Зенит"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Федор Смолов ("Краснодар").
- О вратарях:
Здесь полный комплект, а основными голкиперами сборной будут Акинфеев и Лунёв. Вызов Габулова? Думаю, это вполне естественно, ведь Владимир - опытный футболист, который является частью коллектива и помогает выстраивать атмосферу внутри него. Опыт Габулова необходим в том числе и в работе с вратарями. Ну и для создания определённого настроения, безусловно. А что касается Селихова, то свой вызов он заслужил игрой, это перспективный вратарь, но на сегодняшний день, как мне кажется, за место в основе будут бороться Акинфеев и Лунёв.
- О защитниках:
В сборную были вызваны люди, находившиеся на карандаше у главного тренера и ранее имевшие опыт выступлений за национальную команду. Для Черчесова очень важно, чтобы в команде были футболисты, отвечающие его требованиям, особенно в обороне. Есть проблемы в связи с нехваткой травмированных Васина и Джикия, но в целом, в этом списке есть полный набор игроков, на которых рассчитывает Черчесов.
- О полузащитниках:
Опять же, есть последовательность в выборе игроков. Мне кажется, что здесь просматривается хорошее сочетание футболистов. Добавить кого-нибудь в среднюю зону будет тяжело, хотя, вероятно, Швец в перспективе мог бы быть игроком основы. Но на данный момент основные хавбеки сборной - Зобнин, Глушаков, Головин, Дзагоев, ну и Кузяев. Это достаточно хорошая группа универсальных футболистов, которые могут и созидать, и помогать в оборонительных действиях. Что касается Черышева, то это достаточно перспективный игрок, и учитывая его практику в "Вильярреале", думаю, для сборной это интересный футболист. Но, допускаю, что на уровне национальных команд у Дениса могут возникнуть проблемы с адаптацией.
- О нападающих:
Выбор небольшой, но вызванные в команду в целом сегодня являются лучшими в России. Возможность усиления нападения можно рассматривать и в лице Ал. Миранчука, которого можно рассматривать в качестве игрока "второй волны".
- О необходимости играть с топ-сборными в преддверии ЧМ-2018:
Думаю, игры против таких сборных, как Бразилия и Франция, очень важны в вопросе определения развития, и в таких условиях можно увидеть те недостатки, над которыми нужно будет провести работу. И в данном случае мы говорим не только об обороне, но и об атаках. В целом, думаю, самое правильное - это играть против соперников, которые могут указать тебе вектор направления развития.
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