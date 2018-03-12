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Анатолий Бышовец: вызов Габулова в сборную? Его опыт необходим в том числе и в работе с вратарями

Анатолий Бышовец: вызов Габулова в сборную? Его опыт необходим в том числе и в работе с вратарями Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал список игроков сборной России, которые будут готовиться к предстоящим товарищеским матчам против сборной Бразилии (23 марта, Москва, 19.00 мск) и Франции (27 марта, Санкт-Петербург, 18.50 мск).

Всего в списке значатся 28 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия), Андрей Лунев ("Зенит"), Александр Селихов ("Спартак").

Защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - "Рубин"), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба - "Зенит"), Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба - "Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Константин Рауш ("Динамо"), Андрей Семенов ("Ахмат").

Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов (все - "Спартак"), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания), Антон Швец ("Ахмат").

Нападающие: Антон Заболотный, Александр Кокорин (оба - "Зенит"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Федор Смолов ("Краснодар").

- О вратарях:

Здесь полный комплект, а основными голкиперами сборной будут Акинфеев и Лунёв. Вызов Габулова? Думаю, это вполне естественно, ведь Владимир - опытный футболист, который является частью коллектива и помогает выстраивать атмосферу внутри него. Опыт Габулова необходим в том числе и в работе с вратарями. Ну и для создания определённого настроения, безусловно. А что касается Селихова, то свой вызов он заслужил игрой, это перспективный вратарь, но на сегодняшний день, как мне кажется, за место в основе будут бороться Акинфеев и Лунёв.

- О защитниках:

В сборную были вызваны люди, находившиеся на карандаше у главного тренера и ранее имевшие опыт выступлений за национальную команду. Для Черчесова очень важно, чтобы в команде были футболисты, отвечающие его требованиям, особенно в обороне. Есть проблемы в связи с нехваткой травмированных Васина и Джикия, но в целом, в этом списке есть полный набор игроков, на которых рассчитывает Черчесов.

- О полузащитниках:

Опять же, есть последовательность в выборе игроков. Мне кажется, что здесь просматривается хорошее сочетание футболистов. Добавить кого-нибудь в среднюю зону будет тяжело, хотя, вероятно, Швец в перспективе мог бы быть игроком основы. Но на данный момент основные хавбеки сборной - Зобнин, Глушаков, Головин, Дзагоев, ну и Кузяев. Это достаточно хорошая группа универсальных футболистов, которые могут и созидать, и помогать в оборонительных действиях. Что касается Черышева, то это достаточно перспективный игрок, и учитывая его практику в "Вильярреале", думаю, для сборной это интересный футболист. Но, допускаю, что на уровне национальных команд у Дениса могут возникнуть проблемы с адаптацией.

- О нападающих:

Выбор небольшой, но вызванные в команду в целом сегодня являются лучшими в России. Возможность усиления нападения можно рассматривать и в лице Ал. Миранчука, которого можно рассматривать в качестве игрока "второй волны".

- О необходимости играть с топ-сборными в преддверии ЧМ-2018:

Думаю, игры против таких сборных, как Бразилия и Франция, очень важны в вопросе определения развития, и в таких условиях можно увидеть те недостатки, над которыми нужно будет провести работу. И в данном случае мы говорим не только об обороне, но и об атаках. В целом, думаю, самое правильное - это играть против соперников, которые могут указать тебе вектор направления развития.
Теги: Бышовец Габулов Черчесов Сборная России
Сегодня, 20:02
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№1 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 20:47) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Опыт Габулова необходим в том числе и в работе с вратарями.

кто там у нас тренер вратарей в сборной, может уволить , нах?
Да и усатый, вроде, всю жисть футбольную в рамке провел. Навыки растерял?
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
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