Дмитрий Булыкин: Естественно, «Локомотив» был бы рад видеть Денисова в сборной

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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Экс-нападающий «Локомотива», «Динамо», «Андерлехта», «Аякса» и сборной России, а ныне – советник президента ФК «Локомотив» по вопросам развития детско-юношеской системы клуба Дмитрий Булыкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину прокомментировал результаты 22 тура чемпионата России, а также высказался по составу сборной России на матчи с Бразилией и Францией
- Как оцениваете чемпионскую гонку? Результаты «Зенита» и «Краснодара» вас удивили?
- Естественно удивило то, что команды, скажем так – несколько притормозили. То, что сыграли вничью и «Зенит» и «Краснодар». «Спартак», забивший единственный гол на последних минутах удивил также. Но лично для меня самое главное – что «Локомотив» на выезде обыграл «Урал» и идёт дальше.
- Голкипер «СКА» Довбня сумел не пропустить в первом матче со «Спартаком», и в недавно прошедшем – лишь один неберущийся мяч из почти 30 ударов по воротам. Не удивляет что такой голкипер играет в Хабаровске, а не в Лондоне, не в Мадриде?
- Если честно, то последнюю игру «Спартака» пристально не смотрел. И за самим вратарём СКА - также. Но вратари — это штучный товар. И если бы он был хорошим, то, наверное, уже бы играл в каком-то хорошем клубе.
- В состав сборной вызваны защитники Кудряшов, Гранат, Жирков, Смольников, Игнатьев, Комбаров, Кутепов, Нойштедтер, Рауш, Семёнов. Насколько, на ваш взгляд, данные игроки в состоянии заменить травмированных Джикию и Васина?
- Как они смогут заменить мы увидим на поле. Все они играют, так что проблем с готовностью быть не должно. Надеюсь, что тренерский штаб Черчесова сможет найти нужные замены и наладить взаимоотношения между защитниками в сборной.
- Нойштедтер и Рауш с одной стороны легионеры, а с другой – нет. Как вы их оцениваете по уровню?
- Просто так игроки в сборную не вызываются. А несколько раз – тем более. Безусловно то, что тренерский штаб пристально их изучил и знает их сильные стороны, и на них рассчитывает. Так что посмотрим – сумеют ли они принести пользу нашей сборной. Хотелось бы в это верить.
- В полузащите, соответственно: Глушаков, Кузяев, Швец, Зобнин, Самедов, Головин, Дзагоев, Ерохин, братья Миранчуки, Черышев
- Средняя линия нашей сборной хороша. Тем более что есть наигранные между ними игровые связи. Думаю, что проблем в полузащите у сборной быть не должно. Отмечу что тут есть и молодые, перспективные ребята. Так что за среднюю линию сборной России можно не переживать.
- Нападающие: Заболотный, Кокорин, Смолов. Возможно стоило взять кого-то ещё?
- А кого ещё? Если бы ещё был кто-то
- Быть может Дзюба может вернуться?
- Пока что нет. Он сейчас должен набрать форму. Когда он будет в форме – тогда это будет возможно. На самом деле Смолов сейчас находится в хорошем состоянии. И Кокорин выглядит хорошо. А Заболотный как высокий, габаритный нападающий всегда может выйти и продавить защиту.
Думаю, что тех, кого Черчесов хотел видеть в сборной он и вызвал. При этом это игроки хорошего уровня, что способны принести пользу сборной России.
- Возникает всё-же вопрос по Денисову. Он объективно не нужен сборной, или же это вопрос личных взаимоотношений? Что, например, Черчесов либо не очень хочет, либо не совсем знает как его эффективно использовать в сборной?
- Естественно, руководство «Локомотива» хочет, чтобы Денисов в сборной играл. Но главный тренер решает это только сам. По каким причинам принято то или иное решение – нужно спрашивать у него. Думаю, что он может всё легко объяснить. Но, понятное дело – чем больше игроков «Локомотива» в сборной – тем лучше для «Локомотива».
И нам бы, конечно, хотелось, чтобы Игорь в сборную привлекался.
- Как оцениваете чемпионскую гонку? Результаты «Зенита» и «Краснодара» вас удивили?
- Естественно удивило то, что команды, скажем так – несколько притормозили. То, что сыграли вничью и «Зенит» и «Краснодар». «Спартак», забивший единственный гол на последних минутах удивил также. Но лично для меня самое главное – что «Локомотив» на выезде обыграл «Урал» и идёт дальше.
- Голкипер «СКА» Довбня сумел не пропустить в первом матче со «Спартаком», и в недавно прошедшем – лишь один неберущийся мяч из почти 30 ударов по воротам. Не удивляет что такой голкипер играет в Хабаровске, а не в Лондоне, не в Мадриде?
- Если честно, то последнюю игру «Спартака» пристально не смотрел. И за самим вратарём СКА - также. Но вратари — это штучный товар. И если бы он был хорошим, то, наверное, уже бы играл в каком-то хорошем клубе.
- В состав сборной вызваны защитники Кудряшов, Гранат, Жирков, Смольников, Игнатьев, Комбаров, Кутепов, Нойштедтер, Рауш, Семёнов. Насколько, на ваш взгляд, данные игроки в состоянии заменить травмированных Джикию и Васина?
- Как они смогут заменить мы увидим на поле. Все они играют, так что проблем с готовностью быть не должно. Надеюсь, что тренерский штаб Черчесова сможет найти нужные замены и наладить взаимоотношения между защитниками в сборной.
- Нойштедтер и Рауш с одной стороны легионеры, а с другой – нет. Как вы их оцениваете по уровню?
- Просто так игроки в сборную не вызываются. А несколько раз – тем более. Безусловно то, что тренерский штаб пристально их изучил и знает их сильные стороны, и на них рассчитывает. Так что посмотрим – сумеют ли они принести пользу нашей сборной. Хотелось бы в это верить.
- В полузащите, соответственно: Глушаков, Кузяев, Швец, Зобнин, Самедов, Головин, Дзагоев, Ерохин, братья Миранчуки, Черышев
- Средняя линия нашей сборной хороша. Тем более что есть наигранные между ними игровые связи. Думаю, что проблем в полузащите у сборной быть не должно. Отмечу что тут есть и молодые, перспективные ребята. Так что за среднюю линию сборной России можно не переживать.
- Нападающие: Заболотный, Кокорин, Смолов. Возможно стоило взять кого-то ещё?
- А кого ещё? Если бы ещё был кто-то
- Быть может Дзюба может вернуться?
- Пока что нет. Он сейчас должен набрать форму. Когда он будет в форме – тогда это будет возможно. На самом деле Смолов сейчас находится в хорошем состоянии. И Кокорин выглядит хорошо. А Заболотный как высокий, габаритный нападающий всегда может выйти и продавить защиту.
Думаю, что тех, кого Черчесов хотел видеть в сборной он и вызвал. При этом это игроки хорошего уровня, что способны принести пользу сборной России.
- Возникает всё-же вопрос по Денисову. Он объективно не нужен сборной, или же это вопрос личных взаимоотношений? Что, например, Черчесов либо не очень хочет, либо не совсем знает как его эффективно использовать в сборной?
- Естественно, руководство «Локомотива» хочет, чтобы Денисов в сборной играл. Но главный тренер решает это только сам. По каким причинам принято то или иное решение – нужно спрашивать у него. Думаю, что он может всё легко объяснить. Но, понятное дело – чем больше игроков «Локомотива» в сборной – тем лучше для «Локомотива».
И нам бы, конечно, хотелось, чтобы Игорь в сборную привлекался.
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