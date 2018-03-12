Дмитрий Булыкин: Естественно, «Локомотив» был бы рад видеть Денисова в сборной

Экс-нападающий «Локомотива», «Динамо», «Андерлехта», «Аякса» и сборной России, а ныне – советник президента ФК «Локомотив» по вопросам развития детско-юношеской системы клуба Дмитрий Булыкин в интервью корреспондентуВладиславу Щеколдину прокомментировал результаты 22 тура чемпионата России, а также высказался по составу сборной России на матчи с Бразилией и Францией- Естественно удивило то, что команды, скажем так – несколько притормозили. То, что сыграли вничью и «Зенит» и «Краснодар». «Спартак», забивший единственный гол на последних минутах удивил также. Но лично для меня самое главное – что «Локомотив» на выезде обыграл «Урал» и идёт дальше.- Если честно, то последнюю игру «Спартака» пристально не смотрел. И за самим вратарём СКА - также. Но вратари — это штучный товар. И если бы он был хорошим, то, наверное, уже бы играл в каком-то хорошем клубе.- Как они смогут заменить мы увидим на поле. Все они играют, так что проблем с готовностью быть не должно. Надеюсь, что тренерский штаб Черчесова сможет найти нужные замены и наладить взаимоотношения между защитниками в сборной.- Просто так игроки в сборную не вызываются. А несколько раз – тем более. Безусловно то, что тренерский штаб пристально их изучил и знает их сильные стороны, и на них рассчитывает. Так что посмотрим – сумеют ли они принести пользу нашей сборной. Хотелось бы в это верить.- Средняя линия нашей сборной хороша. Тем более что есть наигранные между ними игровые связи. Думаю, что проблем в полузащите у сборной быть не должно. Отмечу что тут есть и молодые, перспективные ребята. Так что за среднюю линию сборной России можно не переживать.- А кого ещё? Если бы ещё был кто-то- Пока что нет. Он сейчас должен набрать форму. Когда он будет в форме – тогда это будет возможно. На самом деле Смолов сейчас находится в хорошем состоянии. И Кокорин выглядит хорошо. А Заболотный как высокий, габаритный нападающий всегда может выйти и продавить защиту.Думаю, что тех, кого Черчесов хотел видеть в сборной он и вызвал. При этом это игроки хорошего уровня, что способны принести пользу сборной России.- Естественно, руководство «Локомотива» хочет, чтобы Денисов в сборной играл. Но главный тренер решает это только сам. По каким причинам принято то или иное решение – нужно спрашивать у него. Думаю, что он может всё легко объяснить. Но, понятное дело – чем больше игроков «Локомотива» в сборной – тем лучше для «Локомотива».И нам бы, конечно, хотелось, чтобы Игорь в сборную привлекался.