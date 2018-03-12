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Александр Зинченко - в стартовом составе "Манчестер Сити" на матч против "Сток Сити"

Стали известны стартовые составы на матч 30-го тура чемпионата Англии "Сток Сити" - "Манчестер Сити".

"Сток Сити": Батленд - Стафилидис, Мартинс Инди, Зума, Бауэр - Ндиай, Кэмерон, Аллен - Шупо-Мотинг, Хесе, Шачири.

Запасные: Хаугор, Джонсон, Шоукросс, Адам, Флетчер, Собхи, Крауч.

"Манчестер Сити": Эдерсон - Зинченко, Отаменди, Компани, Уокер - Сильва, Фернандинью, Де Брейне - Сане, Жесус, Стерлинг.

Запасные: Браво, Данилу, Стоунс, Ляпорт, Яя Туре, Гюндоган, Силва.
Теги: Манчестер Сити Сток Сити
Вчера, 22:33
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