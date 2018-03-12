Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Анатолий Мещеряков: президенту "Урала" стоит поездить по стране и посмотреть поля других клубов

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после матча 22-го тура премьер-лиги с "Уралом" (2:0) отметил сложные условиях, в которых проходила игра.

– Как вам игра с "Уралом"?

– Тяжелая игра соответствовала тем условиям, в которых она проходила.

– Вопрос про условия – как вам газон?

– После драки кулаками не машут, поэтому не хочется комментировать эту историю.

– Перед игрой президент "Урала" Григорий Иванов сказал, что лучше поле только у "Краснодара" и "Зенита".

– Думаю, президенту "Урала" стоит поездить по стране и посмотреть поля.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мещеряков Иванов Локомотив Урал
Вчера, 23:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: avnik море (Вчера, 23:27) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Что-то зациклились паровозы про сложные условия... Может расшифруете? )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Вчера, 23:26) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Хорошо сказал, Иванов и вправду дурку про поля прогнал.
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.