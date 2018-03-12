Анатолий Мещеряков: президенту "Урала" стоит поездить по стране и посмотреть поля других клубов

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после матча 22-го тура премьер-лиги с "Уралом" (2:0) отметил сложные условиях, в которых проходила игра.– Тяжелая игра соответствовала тем условиям, в которых она проходила.– После драки кулаками не машут, поэтому не хочется комментировать эту историю.– Думаю, президенту "Урала" стоит поездить по стране и посмотреть поля.