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Маурисио Пеллегрино уволен с поста главного тренера "Саутгемптона"

Главный тренер "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино отправлен в отставку, сообщает официальный твиттер клуба.

"Святые" под руководством 46-летнего специалиста в текущем сезоне занимают 17-е место турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 28 очков в 30 матчах.
Теги: Саутгемптон
Сегодня, 00:38
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