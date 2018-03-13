Маурисио Пеллегрино уволен с поста главного тренера "Саутгемптона"

Главный тренер "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино отправлен в отставку, сообщает официальный твиттер клуба."Святые" под руководством 46-летнего специалиста в текущем сезоне занимают 17-е место турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 28 очков в 30 матчах.