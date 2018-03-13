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Дубль Сильвы принес "Манчестер Сити" победу над "Стоком"

Чемпионат Англии

30 тур

"Сток Сити" – "Манчестер Сити" 0:2

Голы: Сильва, 11, 52

"Сток Сити": Батленд - Зума, Кэмерон, (Собхи, 88), Стафилидис, Мартинс Инди - Ндиайе, Аллен, Шакири, Бауэр - Шупо-Мотинг, Хесе, (Крауч, 67).

"Манчестер Сити": Эдерсон - Отаменди, Компани, Уокер, Зинченко - Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, (Силва, 86), де Брюйне, Сане - Габриэл Жезус, (Гюндоган, 90+1).

Предупреждения: Аллен, 73
Теги: Манчестер Сити Сток Сити
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