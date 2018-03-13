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"Как можно играть в футбол в -30?". Весенний футбол вернулся

В последние годы весенний футбол редко вызывает панические атаки у болельщиков российского футбола, но на этот раз аномально холодный март внес свои коррективы: обилие осадков и паршивые поля, на которые не жалуется только ленивый. Rusfootball.info собрал самые яркие примеры








Началось все безумие в Перми - в конце февраля. Синтетический газон "Звезды" не выдержал мороза и натиска чемпионов ПФЛ из Курска. "Амкар" вылетел из Кубка, Занев возмущался, как можно играть в -35, а следующий домашний матч пермяки провели в Уфе.



Главная игра марта была испорчена снегопадом. "Локомотив" успешно замаскировался под пеленой снега и отстоял ничейный исход со "Спартаком". Общественность ближайшие дни удивлялась отсутствию оранжевого мяча.



Это Дмитрий Комбаров на ударной позиции. Крайне опасно, только мяча нет.



У "Арсенала" было не самое худшее поле, но снег все испортил. Хотя тулякам это не помешало победить.



В первом весеннем туре сибирские команды ФНЛ проводили матчи в своих манежах. Во втором туре очередь подошла к "Томи", у которой есть только вот такое поле. В РФПЛ клубу пришлось играть один матч дома в Ростове, в ФНЛ с этим менее строго.



В Курске уже все готово к картофельному сезону



Во Владивостоке трава в последний раз была, когда еще Александр Тихоновецкий играл в РФПЛ. "Оренбург" проиграл и пожаловался на качество поля, но кто их слушал, когда болельщики падают с трибун.



В Воронеже был сумасшедший снегопад, но матч провели. Практически без разметки. Белая форма "Факелу" так и не помогла



Зато были мемы



Но вернемся к РФПЛ. Пока футболисты "Балтики" и "Факела" утопали в снегу у Ростова были свои проблемы с газоном. На первом скриншоте, наверняка, не обошлось без нашествия бакланов с берегов Невы.





К слову, в Екатеринбурге тоже было все не совсем гладко. Но на картинке выглядело приятнее южного Ростова.



Остается ждать какие-то выводы и решения руководителей нашего футбола. Качество полей крайне печальное, особенно в ФНЛ. Тем не менее не стоит забывать, что плохая погода романтике не помеха.



Фото: Луч-Энергия, ВГИК

Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Теги: Спартак Локомотив Зенит
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