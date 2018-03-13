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Мартин Якубко: Гаджиев - один из самых слабеньких тренеров, который меня тренировал

Экс-форвард "Амкара" Мартин Якубко раскритиковал бывшего главного тренера команды Гаджи Гаджиева.

"Один из самых слабеньких тренеров, который меня тренировал. Он не должен продавать или покупать футболистов. Тренер в первую очередь должен тренировать!", - написал Якубко в фэйсбуке под интервью Гаджиева.
Теги: Гаджиев Амкар
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