Мартин Якубко: Гаджиев - один из самых слабеньких тренеров, который меня тренировал

Экс-форвард "Амкара" Мартин Якубко раскритиковал бывшего главного тренера команды Гаджи Гаджиева."Один из самых слабеньких тренеров, который меня тренировал. Он не должен продавать или покупать футболистов. Тренер в первую очередь должен тренировать!", - написал Якубко в фэйсбуке под интервью Гаджиева.