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Первый канал будет транслироваться матч Россия - Бразилия

Первый канал в прямом эфире покажет товарищеский матч Россия - Бразилия.

Встреча пройдет 23 марта в Москве на стадионе "Лужники" и стартует в 19:00 по московскому времени. Трансляция начнется в 18:50 мск.
Теги: Сборная России Сборная Бразилии
Сегодня, 03:58
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