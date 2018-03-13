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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Георгий Джикия: живу мечтой попасть на чемпионат мира
Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью программе "Футбол России" высказался о матче РФПЛ со "СКА-Хабаровск" (1:0) и рассказал о восстановлении после травмы.
"Сейчас хороший этап - начал работать с мячом. Все идет по плану. 27 марта я улечу в Рим, где уже будет конкретная информация по восстановлению. После травмы был просто потрясён поддержкой людей, которые со всей страны писали слова поддержки. Был тронут, честно говоря. Ребята из других команд писали мне огромные пожелания. Я не ожидал этого.
Не буду скрывать, что на данном этапе я только и живу мечтой попасть на чемпионат мира. И я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы быть там. Я никогда не отличался какими-то особенными качествами, но Гаджиев поверил в меня в "Амкаре" и дал шанс показать себя. С этого всё и началось. Таких ребят очень много и в первой лиге, которым нужно дать шанс, направить на свой путь.
Перед первым матчем за сборную безумно волновался. Для меня это был опыт, который даже сложно передать словами. Сейчас я очень доволен всем, что происходит в сборной. Самое главное - тренерский штаб знает, что делать. Ни у кого нет непонимания, как играть - в два или три центральных защитника
Игра со "СКА-Хабаровск"? Я вчера был на стадионе. Хорошо, что у нас есть Фернандо. Что касается Довбни, то это мистика какая-то. Что в прошлой игре, что в первом круге", - сказал Джикия.
Чемпионат
"Сейчас хороший этап - начал работать с мячом. Все идет по плану. 27 марта я улечу в Рим, где уже будет конкретная информация по восстановлению. После травмы был просто потрясён поддержкой людей, которые со всей страны писали слова поддержки. Был тронут, честно говоря. Ребята из других команд писали мне огромные пожелания. Я не ожидал этого.
Не буду скрывать, что на данном этапе я только и живу мечтой попасть на чемпионат мира. И я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы быть там. Я никогда не отличался какими-то особенными качествами, но Гаджиев поверил в меня в "Амкаре" и дал шанс показать себя. С этого всё и началось. Таких ребят очень много и в первой лиге, которым нужно дать шанс, направить на свой путь.
Перед первым матчем за сборную безумно волновался. Для меня это был опыт, который даже сложно передать словами. Сейчас я очень доволен всем, что происходит в сборной. Самое главное - тренерский штаб знает, что делать. Ни у кого нет непонимания, как играть - в два или три центральных защитника
Игра со "СКА-Хабаровск"? Я вчера был на стадионе. Хорошо, что у нас есть Фернандо. Что касается Довбни, то это мистика какая-то. Что в прошлой игре, что в первом круге", - сказал Джикия.
Чемпионат
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