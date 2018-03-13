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Игорь Акинфеев: никогда не отказывался от предложений перейти в другой клуб. Просто я их никогда не видел

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев ответил на вопросы болельщиков.

"О тренерской карьере в будущем я никогда не думаю. Когда ты действующий футболист, то ты должен заниматься своей работой на данный момент. Касаемо тренерской работы, я всегда говорил, что, наверно, нет. Но здесь я зарекаться не буду, поэтому всему свое время.

Переход в другой клуб? Я никогда не отказывался от предложений. Просто их я никогда не видел. Говорить о том, что я отказывался или по каким-то причинам не перешел в какой-то другой клуб, то это глупо и неправильно. Никаких предложений для себя я не видел».

Чем буду заниматься через 5 лет? Я хотел бы еще играть и видеть себя в воротах, но насколько это будет уместно и правильно, покажет только время. Пока наперед я не загадываю", - сказал Акинфеев в интервью РФС ТВ.

Теги: Акинфеев Сборная России
Сегодня, 09:29
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№4 Написал: AlexYush Москва (Сегодня, 11:23) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Наш капитан!
Регистрация: 5.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:23) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Только упоротые фанаты ослов считают, что ему предлагали охрененные контракты, а Гинеру немалые деньги за Игаря.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 10:09) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ничего удивительного, только пара сотен фанатиков "рекордсмена" в своей виртуальной реальности видели, как Гарик отвергает одно за одним предложения европейских грандов ради овса. По европейским меркам средний вратарь , который потенциально лет 12-13 назад имел хорошие перспективы, но таких 15-20 штук всегда можно очертить в старом свете. Из них реально со временем становятся ТОП -3-4 не более.
Безобразная серия в ЛЧ и чудачество на ЧМ и КК окончательно убили репутацию хорошего воротчика Акинфеева .
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№1 Написал: XERX - (Сегодня, 10:07) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Не видел он,так и не увидешь,там гинер блюдит,куй мимо него пройдёт!!!
Паспорт то хоть ему не отдавал???
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
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