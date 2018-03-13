"Амкар" обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку Фегору Огуде

"Амкар" обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС с просьбой отменить красную карточку игроку пермской команды Фегору Огуде в матче 22-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" (0:2).Заседание КДК РФС состоится в среду, 14 марта.Встречу обслуживал арбитр Михаил Вилков, который по ходу игры удалил двух игроков "Амкара", а также назначил два пенальти в ворота пермяков. Сам судья позже признался, что ошибся в эпизоде с удалением Огуде.