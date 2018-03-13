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"Амкар" обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку Фегору Огуде

"Амкар" обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС с просьбой отменить красную карточку игроку пермской команды Фегору Огуде в матче 22-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" (0:2).

Заседание КДК РФС состоится в среду, 14 марта.

Встречу обслуживал арбитр Михаил Вилков, который по ходу игры удалил двух игроков "Амкара", а также назначил два пенальти в ворота пермяков. Сам судья позже признался, что ошибся в эпизоде с удалением Огуде.

ФК "Амкар"
Теги: Амкар Огуде
Сегодня, 09:58
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№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
А гол после левого пеналя отменять будем? А Вилкова четвертовать?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
да, это похоже на тренд в российском футболе- судья косячит в матче, потом в интервью извиняется, говорит, что ему стыдно,- и все расходятся довольные.

почему *тренд* не нов? потому что, такая практика уже существует в среде наших чиновников.
недаром, около администраций всех уровней церквей понатыкано- издал очередной антинародный закон, принял указ об очередном повышении тарифов- и бегом в церковь, что рядом напротив : свечки ставить, грехи замаливать..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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