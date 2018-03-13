"Зенит" запустил акцию в поддержку Эмануэля Мамманы

"Зенит" дал старт акции в поддержку защитника Эмануэля Мамманы, который получил разрыв крестообразных связок в матче 22-го тура РФПЛ с "Ростовом" (0:0)."Друзья, в этот трудный момент Эмануэлю Маммане как никогда нужна наша с вами поддержка. Мы начинаем принимать видеообращения и пожелания для защитника сине-бело-голубых в социальных сетях по хештегу #FuerzaEma.Будь сильным, Эмануэль! И возвращайся скорее!" - говорится в Твиттере "Зенита".