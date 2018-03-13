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"Зенит" запустил акцию в поддержку Эмануэля Мамманы

"Зенит" дал старт акции в поддержку защитника Эмануэля Мамманы, который получил разрыв крестообразных связок в матче 22-го тура РФПЛ с "Ростовом" (0:0).

"Друзья, в этот трудный момент Эмануэлю Маммане как никогда нужна наша с вами поддержка. Мы начинаем принимать видеообращения и пожелания для защитника сине-бело-голубых в социальных сетях по хештегу #FuerzaEma.

Будь сильным, Эмануэль! И возвращайся скорее!" - говорится в Твиттере "Зенита".
Теги: Зенит Маммана
Сегодня, 10:21
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(2)
№3 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:10) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sparwik53
Очень печальны эти травмы, кто знает ,что у него за диагноз, видимо пропустил в СМИ.

Как у нашего Джикии
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:58) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Очень печальны эти травмы, кто знает ,что у него за диагноз, видимо пропустил в СМИ.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:44) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья парню.
Ооочень крутой молодой защ, чего уж говорить.
Просто находка среди всей этой бомжехуниорской п.издобратии во главе с клоуном педересом.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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