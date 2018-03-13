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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Зенит" запустил акцию в поддержку Эмануэля Мамманы
"Зенит" дал старт акции в поддержку защитника Эмануэля Мамманы, который получил разрыв крестообразных связок в матче 22-го тура РФПЛ с "Ростовом" (0:0).
"Друзья, в этот трудный момент Эмануэлю Маммане как никогда нужна наша с вами поддержка. Мы начинаем принимать видеообращения и пожелания для защитника сине-бело-голубых в социальных сетях по хештегу #FuerzaEma.
Будь сильным, Эмануэль! И возвращайся скорее!" - говорится в Твиттере "Зенита".
"Друзья, в этот трудный момент Эмануэлю Маммане как никогда нужна наша с вами поддержка. Мы начинаем принимать видеообращения и пожелания для защитника сине-бело-голубых в социальных сетях по хештегу #FuerzaEma.
Будь сильным, Эмануэль! И возвращайся скорее!" - говорится в Твиттере "Зенита".
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