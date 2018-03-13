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"Зенит" отреагировал на инцидент с участием Роберто Манчини и болельщика

"Зенит" прокомментировал инцидент с участием главного тренера Роберто Манчини и болельщика команды, который "послал" итальянского наставника в Твиттере.

"Зенит" уважает своих болельщиков и своего главного тренера и призывает главного тренера и болельщиков быть взаимовежливыми", - передает заявление пресс-службы сине-бело-голубых ФАН.
Теги: Зенит Манчини
Сегодня, 10:59
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9
(3)
№9 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 11:26) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: valerman40
Цитата: ckorp
Призывать к вежливости совершенно неплохо, но еще бы хотелось, призвать к перетряхиванию, а, точнее, к вытряхиванию из структуры клуба непрофессионально работающих людей... любого ранга и уровня.

можно не перетряхивать даже, а ограничится перетрахиванием

Вот тут я целиком и почти полностью за... главное, чтобы польза была. Видимо, пока на верху нет времени для этого, выборы на носу и Газпром с Нафтогазом затеяли замеры... да и немаловажно сейчас порадовать Сергея, хотя, не главное. Умер нормальный менеджер, остались незнамо кто...
А Манчини оставят до конца года, дабы окончательно убедиться в его неубедительности. Да, может, дают шанс выступить неплохо в Европе.

Цитата: SPV
Цитата: ckorp
но еще бы хотелось, призвать к перетряхиванию, а, точнее, к вытряхиванию из структуры клуба непрофессионально работающих людей..

Не надо спешить , все хорошо, подавляющее большинство футбольных болельщиков сейчас Зенит радует

Видимо, на Брянщине радует. smirk
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№8 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:20) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SPV
Цитата: ckorp
но еще бы хотелось, призвать к перетряхиванию, а, точнее, к вытряхиванию из структуры клуба непрофессионально работающих людей..

Не надо спешить , все хорошо, подавляющее большинство футбольных болельщиков сейчас Зенит радует

а как бабушки счастливы, ты не представляешь. ЕЩЕ 200 лямов в платежках на газ после очередных трансферов.

Цитата: Barmaley
Перетряхивать нужно тех уродов которые файер бросили на поле и монеты кидали. Это явно правокаторы , а не болельщики. таких надо фильтровать и вводить запрет приближаться к спортивным соооружениям ближе 500 метров. Каждый гандон, не стоящий пальца Манчини что-то там вякает ужаленный и обколоты й наркотой.

плюсуюсь под всем.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№7 Написал: Barmaley (Сегодня, 11:17) #
  • +2
  •  (2)
online

Перетряхивать нужно тех уродов которые файер бросили на поле и монеты кидали. Это явно правокаторы , а не болельщики. таких надо фильтровать и вводить запрет приближаться к спортивным соооружениям ближе 500 метров. Каждый гандон, не стоящий пальца Манчини что-то там вякает ужаленный и обколоты й наркотой.
Нацгвардия перед игрой с Лейпцигом должна перетряхнуть этих выродков до трусов, чтобы предупредить беспорядки и дисквалификацию стадиона Зенит. У этих недоболельщиков явно жопа горит пофайерить от души.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№6 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:16) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Цитата: ckorp
Призывать к вежливости совершенно неплохо, но еще бы хотелось, призвать к перетряхиванию, а, точнее, к вытряхиванию из структуры клуба непрофессионально работающих людей... любого ранга и уровня.


ненене..
дайте Манчини поработать...

Робертоверим?
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№5 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 11:16) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
корыто вроде ещё пустое,а свиньи уже здесь...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
№4 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 11:15) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
но еще бы хотелось, призвать к перетряхиванию, а, точнее, к вытряхиванию из структуры клуба непрофессионально работающих людей..

Не надо спешить , все хорошо, подавляющее большинство футбольных болельщиков сейчас Зенит радует
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№3 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:12) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
Призывать к вежливости совершенно неплохо, но еще бы хотелось, призвать к перетряхиванию, а, точнее, к вытряхиванию из структуры клуба непрофессионально работающих людей... любого ранга и уровня.

можно не перетряхивать даже, а ограничится перетрахиванием
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:12) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
Призывать к вежливости совершенно неплохо, но еще бы хотелось, призвать к перетряхиванию, а, точнее, к вытряхиванию из структуры клуба непрофессионально работающих людей... любого ранга и уровня.


ненене..
дайте Манчини поработать...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 11:09) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Призывать к вежливости совершенно неплохо, но еще бы хотелось, призвать к перетряхиванию, а, точнее, к вытряхиванию из структуры клуба непрофессионально работающих людей... любого ранга и уровня.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
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