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Российский болельщик был арестован в Мюнхене и доставлен в Марсель, ему грозит до 15 лет тюрьмы

Российского болельщика арестовали в Марселе за участие в массовых драках во Франции во время Евро-2016, передает "Sports.ru" со ссылкой на AFP.

31-летний фанат "Спартака", который был арестован в Мюнхене во время пересадки на самолет до Бильбао, доставлен в Марсель и временно помещен под арест до заседания суда.

Ему грозит до 15 лет тюрьмы за причинение тяжкого вреда здоровью. Его подозревают в избиении 51-летнего английского болельщика. Инцидент произошел в Марселе летом 2016 года.

В результате драки англичанин получил множественные переломы, а также травму мозга, из-за которой его поместили в искусственную кому.
Сегодня, 11:49
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№1 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 12:44) #
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Запросто.Лет 7 минимум.Теперь его белая попка станет приятным сюрпризом в Марселе.


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
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