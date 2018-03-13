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КДК попросит контрольно-квалификационную комиссию разобрать эпизод с удалением Огуде

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что в контрольно-квалификационную комиссию будет направлен запрос о рассмотрении эпизода с удалением футболиста "Амкара" Огуде в матче 22-го тура РФПЛ с "Арсеналом" (0:2).

"КДК обратится в контрольно-квалификационную комиссию об отмене красной карточки Огуде. Мы отправим запрос и ККК даст заключение. На основе этого заключения КДК будет принимать решение о красной карточке Огуде.

В истории РФПЛ было много случаев, когда КДК отменял красную карточку", - передает слова Григорьянца "Чемпионат".
Теги: Огуде Амкар
Сегодня, 11:52
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№2 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
А засчитать поражение бомжеклубу в матче с Амкаром из-за бесчинства болельщиков вы случайно Не?
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 12:16) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Здесь не Огуду надо возвращать , а Вилкова, с тем же Еськовым - изолировать от нашего общества, причём - навсегда.....
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
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