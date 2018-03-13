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Антон Миранчук: в Екатеринбурге не лучшее поле, но набирать очки было нужно

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал о победе над "Уралом" (2:0) в выездном матче 22-м туре чемпионата России.

- Перед матчем много говорили о состоянии газона. Поле мешало показывать свой футбол?

- Конечно, поле не идеальное, но все в равных условиях. Газон ровный. Как показал результат, играть и забивать можно.

- «Локомотив» повел 2:0 к 15-й минуте. Игра была уже сделана?

- Наоборот, после гола Фернандеша все понимали, что нужна максимальная концентрация и нужно добавлять еще.

- В первом тайме «Локомотив» много атаковал, во втором игра поменялась. Играли на удержание?

- Было понятно, что «Урал» после 0:2 постарается исправить ситуацию, пойдет в навал. Мы ждали моменты для контратак, но неправильно распоряжались своими шансами.

- Как настраивался на сегодняшний матч?

- Знал, что в Екатеринбурге не лучшие погодные условия и поле, но набирать очки нужно. О прошлых матчах или удалении в игре с «Уралом» даже не задумывался.

- Уже в четверг матч с «Атлетико». Чего ждать болельщикам?

- Соперник силен. Отдадим все силы и будем биться. Хотим, чтобы болельщики поддержали команду на домашнем стадионе.

ФК "Локомотив"
Теги: Миранчук Ан. Локомотив
Сегодня, 12:27
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