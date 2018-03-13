Антон Миранчук: в Екатеринбурге не лучшее поле, но набирать очки было нужно

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал о победе над "Уралом" (2:0) в выездном матче 22-м туре чемпионата России.- Конечно, поле не идеальное, но все в равных условиях. Газон ровный. Как показал результат, играть и забивать можно.- Наоборот, после гола Фернандеша все понимали, что нужна максимальная концентрация и нужно добавлять еще.- Было понятно, что «Урал» после 0:2 постарается исправить ситуацию, пойдет в навал. Мы ждали моменты для контратак, но неправильно распоряжались своими шансами.- Знал, что в Екатеринбурге не лучшие погодные условия и поле, но набирать очки нужно. О прошлых матчах или удалении в игре с «Уралом» даже не задумывался.- Соперник силен. Отдадим все силы и будем биться. Хотим, чтобы болельщики поддержали команду на домашнем стадионе.