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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Антон Миранчук: в Екатеринбурге не лучшее поле, но набирать очки было нужно
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал о победе над "Уралом" (2:0) в выездном матче 22-м туре чемпионата России.
- Перед матчем много говорили о состоянии газона. Поле мешало показывать свой футбол?
- Конечно, поле не идеальное, но все в равных условиях. Газон ровный. Как показал результат, играть и забивать можно.
- «Локомотив» повел 2:0 к 15-й минуте. Игра была уже сделана?
- Наоборот, после гола Фернандеша все понимали, что нужна максимальная концентрация и нужно добавлять еще.
- В первом тайме «Локомотив» много атаковал, во втором игра поменялась. Играли на удержание?
- Было понятно, что «Урал» после 0:2 постарается исправить ситуацию, пойдет в навал. Мы ждали моменты для контратак, но неправильно распоряжались своими шансами.
- Как настраивался на сегодняшний матч?
- Знал, что в Екатеринбурге не лучшие погодные условия и поле, но набирать очки нужно. О прошлых матчах или удалении в игре с «Уралом» даже не задумывался.
- Уже в четверг матч с «Атлетико». Чего ждать болельщикам?
- Соперник силен. Отдадим все силы и будем биться. Хотим, чтобы болельщики поддержали команду на домашнем стадионе.
ФК "Локомотив"
- Перед матчем много говорили о состоянии газона. Поле мешало показывать свой футбол?
- Конечно, поле не идеальное, но все в равных условиях. Газон ровный. Как показал результат, играть и забивать можно.
- «Локомотив» повел 2:0 к 15-й минуте. Игра была уже сделана?
- Наоборот, после гола Фернандеша все понимали, что нужна максимальная концентрация и нужно добавлять еще.
- В первом тайме «Локомотив» много атаковал, во втором игра поменялась. Играли на удержание?
- Было понятно, что «Урал» после 0:2 постарается исправить ситуацию, пойдет в навал. Мы ждали моменты для контратак, но неправильно распоряжались своими шансами.
- Как настраивался на сегодняшний матч?
- Знал, что в Екатеринбурге не лучшие погодные условия и поле, но набирать очки нужно. О прошлых матчах или удалении в игре с «Уралом» даже не задумывался.
- Уже в четверг матч с «Атлетико». Чего ждать болельщикам?
- Соперник силен. Отдадим все силы и будем биться. Хотим, чтобы болельщики поддержали команду на домашнем стадионе.
ФК "Локомотив"
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